Описание

Straight!? (18+) - визуальный роман для взрослой аудитории, повествующий о молодом человеке, который просыпается в океане, не помня своего прошлого. Когда ваш выбор определяет, сколько любви и связи между персонажами и как разворачивается их история. Присоединяйтесь к нашей эксклюзивной группе мятежников, которые исследуют, как далеко может завести вас любовь, в этой захватывающей игре-симуляторе романтики.





Отдохните от повседневной рутины и насладитесь провокационным чтением. Прямой!? — это визуальный роман с уникальной историей и множеством заставляющих задуматься поворотов. Еще один способ насладиться миром игр — играть в игру, которая рассказывает все как есть, без извинений честно, без скрытых планов.