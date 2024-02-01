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Game of Hearts (18+)

Game of Hearts (18+) Ch.5 R2

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Версия:
Ch.5 R2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 600 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 544
Скриншоты
Описание

Game of Hearts (18+) - господствующее положение над человеческими сердцами и умами. Преемник Короля Демонов будет править всеми остальными демонами, преобразовав их структуру власти в новую иерархию. Сражайтесь за свое господство, погружаясь в захватывающую ролевую игру от первого лица! С более чем 5 миллионами бесплатных игроков вы сможете проложить себе путь к славе как одному из самых могущественных существ на Земле.


Брошенный в другую жизнь, вы должны набирать силу, приобретая верных последователей; (в основном) женщин, соблазненных вашим непреодолимым демоническим обаянием. Соблазните и развратите свой путь к стабильной жизни.


Информация о модах

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Скачать Game of Hearts (18+) 600 Мб Ссылка 2 600 Мб
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