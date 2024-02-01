Версия:
Ch.5 R2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:23
Возраст:
Требуется места:
≈ 600 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 544
Описание
Game of Hearts (18+) - господствующее положение над человеческими сердцами и умами. Преемник Короля Демонов будет править всеми остальными демонами, преобразовав их структуру власти в новую иерархию. Сражайтесь за свое господство, погружаясь в захватывающую ролевую игру от первого лица! С более чем 5 миллионами бесплатных игроков вы сможете проложить себе путь к славе как одному из самых могущественных существ на Земле.
Брошенный в другую жизнь, вы должны набирать силу, приобретая верных последователей; (в основном) женщин, соблазненных вашим непреодолимым демоническим обаянием. Соблазните и развратите свой путь к стабильной жизни.
Информация о модах
Полная версия
Показать полностью
Скачать Game of Hearts (18+) vCh.5 R2 MOD APK
Скачать Game of Hearts (18+) Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer