Описание

Game of Hearts (18+) - господствующее положение над человеческими сердцами и умами. Преемник Короля Демонов будет править всеми остальными демонами, преобразовав их структуру власти в новую иерархию. Сражайтесь за свое господство, погружаясь в захватывающую ролевую игру от первого лица! С более чем 5 миллионами бесплатных игроков вы сможете проложить себе путь к славе как одному из самых могущественных существ на Земле.





Брошенный в другую жизнь, вы должны набирать силу, приобретая верных последователей; (в основном) женщин, соблазненных вашим непреодолимым демоническим обаянием. Соблазните и развратите свой путь к стабильной жизни.