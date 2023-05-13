Single Again (18+) 1.23
Версия:
1.23
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 10:50
Возраст:
Требуется места:
≈ 2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16 357
Single Again (18+) - легко пережить один момент времени и сделать его своим! Это прошлое, которого у вас больше никогда не будет — ваш личный момент. Оживите момент, когда умер ваш дедушка или день, когда умер ваш супруг. Игра о том, как снова и снова оживлять моменты своей жизни, которые вы помните.
Вы можете вдохнуть новую жизнь в любой момент из вашего прошлого, который был давно забыт, переживая его снова и снова в нашей интерактивной сюжетной игре! Еще одно хорошее время - еще одна попытка вернуться к тому, кем он был до развода. Может быть, на этот раз он позволит себе обрести счастье.
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