Single Again (18+) - легко пережить один момент времени и сделать его своим! Это прошлое, которого у вас больше никогда не будет — ваш личный момент. Оживите момент, когда умер ваш дедушка или день, когда умер ваш супруг. Игра о том, как снова и снова оживлять моменты своей жизни, которые вы помните.





Вы можете вдохнуть новую жизнь в любой момент из вашего прошлого, который был давно забыт, переживая его снова и снова в нашей интерактивной сюжетной игре! Еще одно хорошее время - еще одна попытка вернуться к тому, кем он был до развода. Может быть, на этот раз он позволит себе обрести счастье.