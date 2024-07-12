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Aliens in the Backyard (18+)

Aliens in the Backyard (18+) 19.4

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Версия:
19.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 410 Мб
Русский язык:
Есть 🔥
Просмотров:
12 859
Скриншоты
Описание

Aliens in the Backyard - это увлекательная история о встрече человека с инопланетянами, которая полна загадок, волнения и неожиданных поворотов событий. В этой захватывающей приключенческой истории главный герой оказывается в центре внезапной встречи с пришельцами, что приводит к цепочке событий, которые переворачивают его жизнь с ног на голову.


В маленьком южном городке появляется экспедиция пришельцев, заинтересованных в изучении и исследовании отсталых рас. Главный герой становится случайной жертвой похищения, и его спокойная жизнь меняется навсегда. Подвергнутый угрозам и вынужденным участием в эксперименте, он обнаруживает, что встреча с пришельцами может иметь неожиданные плюсы и возможности.


По мере развития сюжета, главный герой начинает понимать, что эксперимент и взаимодействие с инопланетянами дают ему непредвиденные преимущества. Возможно, это изменит его взгляд на мир и придаст новый смысл его существованию.


"Aliens in the Backyard" предлагает увлекательное путешествие, полное загадок, размышлений и эмоциональных переживаний. Игра смешивает элементы научной фантастики, приключений и интриги, создавая захватывающий сюжет, который заставит игроков задуматься над смыслом и ценностью новых и непредсказуемых возможностей.


Информация о модах

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Скачать Aliens in the Backyard (18+) 410 Мб Ссылка 2 410 Мб
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Отзывы о Aliens in the Backyard (18+)


Комментарии (1)
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Ықопщылв
Ықопщылв 12 июля 2024 11:47
Ребят чтобы найти игрушку для енота на вам нужно зажать пальцем на красную сидушку чердаке
+2
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