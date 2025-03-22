Описание

Danger BLUE — сюжетно-ориентированная VN для взрослых, сочетающая комедию, драму, напряжение и романтику в одном глубоком повествовании. Вы играете за молодого мужчину, который добровольно оставляет комфорт городской жизни — успешную карьеру, любимую девушку и активные социальные связи — ради нового начала в небольшом глушенском городке. Работа на кладбище кажется странным выбором, но именно она открывает перед вами двери в круг местных жителей, погружая в атмосферу тихой провинции и неожиданных открытий.





Однако прошлое не отпускает легко: ваша бывшая девушка всё ещё занимает важное место в сердце, а тени старых событий постепенно начинают преследовать вас. С каждой новой встречей и разговором вы сталкиваетесь с вопросами о причинах побега, скрытых мотивах и надвигающейся опасности. Глубокие эмоции, тонкая психологическая драма и умелый баланс между лёгкой и мрачной тональностью делают повествование насыщенным и непредсказуемым, превращая ваше путешествие в исследование себя и истинных чувств.