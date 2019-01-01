Описание

Игра Лепесток среди шипов предназначена для взрослых, которые ищут интересную игру с захватывающим сюжетом, качественной графикой и откровенным содержанием.





Лепесток среди шипов (18+) — визуальная новелла с разномасштабными драмами, разработанная в стиле вестерн-мультфильмов. В игре есть как мужские, так и женские главные герои, каждая со своей историей, но также и одна общая история с тематическими фрагментами фондового рынка, финансового кризиса в семье, семейных отношений в кризисе. Игра выполнена в стиле вестерн-анимации в жанре комиксов. Он включает в себя множество различных диалогов, мини-игр и скрытых мест. Вы можете выбрать одну из трех концовок для каждого главного героя, когда закончите соответствующую часть. Есть много очевидных любовных интересов для обоих.