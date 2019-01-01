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A Petal Among Thorns (18+)

A Petal Among Thorns (18+) Final

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Версия:
Final
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
-
Категория:
Симуляторы / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 385 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20 959
Скриншоты
Описание

Игра Лепесток среди шипов предназначена для взрослых, которые ищут интересную игру с захватывающим сюжетом, качественной графикой и откровенным содержанием.


Лепесток среди шипов (18+) — визуальная новелла с разномасштабными драмами, разработанная в стиле вестерн-мультфильмов. В игре есть как мужские, так и женские главные герои, каждая со своей историей, но также и одна общая история с тематическими фрагментами фондового рынка, финансового кризиса в семье, семейных отношений в кризисе. Игра выполнена в стиле вестерн-анимации в жанре комиксов. Он включает в себя множество различных диалогов, мини-игр и скрытых мест. Вы можете выбрать одну из трех концовок для каждого главного героя, когда закончите соответствующую часть. Есть много очевидных любовных интересов для обоих.


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Скачать A Petal Among Thorns (18+) vFinal MOD APK

Скачать A Petal Among Thorns (18+) 385 Мб Ссылка 2 385 Мб
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Старые версии A Petal Among Thorns (18+)
Version 6.0.2-RE


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