PC Creator 2 - PC Building Sim (Мод, Много денег) - Новая версия PC Creator! Попробуйте создать компьютер с нуля, используйте большое количество комплектующих и деталей, чтобы собрать компьютер для своих клиентов, которых вы встретите в игре.





Текущая версия предлагает вам возможность играть как сборщиком ПК, так и бизнес-симулятором, во время которого вам нужно выполнять заказы клиентов для вашего сервисного центра, развивать станцию и покупать новые технологии. Не теряйте времени даром, попробуйте себя в этой увлекательной игре прямо сейчас! Загрузите приложение из Google Play или App Store.