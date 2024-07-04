PC Creator 2 - PC Building Sim (Мод, Много денег) 4.3.5
Версия:
4.3.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
UltraAndre
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:22
Возраст:
Требуется места:
≈ 152 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
24 565
PC Creator 2 - PC Building Sim (Мод, Много денег) - Новая версия PC Creator! Попробуйте создать компьютер с нуля, используйте большое количество комплектующих и деталей, чтобы собрать компьютер для своих клиентов, которых вы встретите в игре.
Текущая версия предлагает вам возможность играть как сборщиком ПК, так и бизнес-симулятором, во время которого вам нужно выполнять заказы клиентов для вашего сервисного центра, развивать станцию и покупать новые технологии. Не теряйте времени даром, попробуйте себя в этой увлекательной игре прямо сейчас! Загрузите приложение из Google Play или App Store.
Информация о модах
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Неограниченные деньги
- Неограниченное количество бриллиантов
Примечание: Чтобы мод работал должным образом, обучение должно быть пропущено или завершено без включения опций в меню мода.
МОД 2
- Бесконечные деньги
- Неограниченное количество бриллиантов
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