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Piano Fire: EDM-музыка Пианино (Мод, Много алмазов/Вип)

Piano Fire: EDM-музыка Пианино (Мод, Много алмазов/Вип) 1.0.164

14
4
Скачать (36 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Adaric Music
Версия:
1.0.164
Категория:
Без интернета / На русском / Музыкальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 36 Мб
id приложения:
beatmaker.edm.musicgames.PianoGames
Русский язык:
Есть
Лайков:
14
Комментарии:
0
Просмотров:
5 432

Piano Fire - это захватывающая музыкальная игра, которая предоставляет вам возможность воплотить свою любовь к музыке в действие. В этой игре вы сможете исполнять популярные музыкальные хиты и развивать свои навыки игры на фортепиано.


Одной из особенностей Piano Fire является богатая библиотека песен, которые игроки могут выбирать. Вы сможете выбирать песни, которые вам нравятся, и играть их на виртуальном фортепиано. Это позволяет вам погрузиться в мир музыки и испытать радость от ее создания. Игра также предлагает различные уровни сложности, позволяя вам выбирать между быстрыми и медленными скоростями исполнения. Вы можете настраивать игровой процесс под свои предпочтения и уровень навыков.


Piano Fire предоставляет вам возможность отточить свои музыкальные навыки и развлечься, играя ваши любимые мелодии. Если вы музыкальный энтузиаст, эта игра точно заслуживает вашего внимания.


Скриншоты

Информация о модах

VIP куплен

Неограниченное количество золотых монет.

Неограниченное количество бриллиантов.

Жизнь не уменьшается.

 Теги темы: Много алмазов

Скачать Piano Fire: EDM-музыка Пианино (Мод, Много алмазов/Вип) 1.0.164 взлом

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Скачать Piano Fire: EDM-музыка Пианино (Мод, Много алмазов/Вип)
36 Мб
Ссылка 2
36 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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