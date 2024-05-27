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Cyber Surfer: EDM & Skateboard (Мод, Режим бога)

Cyber Surfer: EDM & Skateboard (Мод, Режим бога) 5.5.0

Воплощайте свои музыкальные мелодии и выполняйте скейтборд трюки
13
2
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Badsnowball Limited
Версия:
5.5.0
Категория:
Без интернета / На русском / Музыкальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 90 Мб
id приложения:
com.dancing.smash.hop.game.tiles.beat.piano.surfer
Русский язык:
Есть
Лайков:
13
Комментарии:
0
Просмотров:
4 014

Cyber Surfer: EDM & Skateboard - это игра, выполненная в стиле Cyberpunk, которая объединяет элементы музыки, экшена и скейтбординга. В этой игре вы окажетесь в мире, где можно создавать музыкальные мелодии и одновременно выполнять трюки на скейтборде. Вот несколько ключевых особенностей игры: Игра оформлена в стиле Cyberpunk, что создает уникальную атмосферу будущего мира с высокими технологиями и яркими неоновыми цветами. Этот стиль добавляет игре оригинальность и неповторимость.


В игре есть элемент создания музыки, который позволяет игрокам создавать свои мелодии и ритмы в процессе игры. Это позволяет вам не только играть, но и создавать музыкальные композиции. Благодаря сочетанию музыки, скейтбординга и стиля Cyberpunk, Cyber Surfer предоставляет игрокам уникальные впечатления и атмосферу, которую сложно найти в других играх. В итоге, Cyber Surfer: EDM & Skateboard предлагает захватывающее погружение в мир музыки и скейтбординга в стиле Cyberpunk, где вы можете создавать музыку и выполнять трюки на скейтборде в трехмерном пространстве. Эта комбинация делает игру уникальной и захватывающей для игроков.


Скриншоты

Информация о модах

МОД МЕНЮ

  • Неограниченные деньги
  • Разблокированы все скины
  • Разблокированы все песни
  • VIP разблокирован
  • Режим Бога
  • Реклама удалена
 Теги темы: Режим бога

Скачать Cyber Surfer: EDM & Skateboard (Мод, Режим бога) 5.5.0 взлом

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Скачать Cyber Surfer: EDM & Skateboard (Мод, Режим бога)
90 Мб
Ссылка 2
90 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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