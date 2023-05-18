Моя дорогая ферма - это прекрасный выбор для тех, кто увлекается сельским хозяйством и фермерскими играми. Она представляет собой обновленную и улучшенную версию игр в этом жанре, таких как Village и Farm. Разработчики внесли множество новых функций, чтобы увеличить удовольствие и удовлетворение от игры. В начале игры у вас есть небольшой сад с небольшими участками земли. Однако вы быстро начнете развивать свою ферму, строя магазин и продавая продукцию, которую производите. Вы можете выбрать своего персонажа, настроить его внешний вид и прическу, что добавляет персональность вашему фермеру.





Затем вы будете участвовать в строительстве и улучшении своей фермы. У вас будет возможность улучшать оборудование, земельные участки и другие предметы, необходимые для сельского хозяйства. Вы также сможете украшать свою ферму, сажать деревья и развивать свой бизнес, участвуя в торговых сделках. Моя дорогая ферма предоставляет множество возможностей для создания и управления своей собственной фермой, и это отличное развлечение для любителей фермерских игр.







