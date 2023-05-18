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My Dear Farm (Мод, Много денег)

My Dear Farm (Мод, Много денег) 1.20

8
5
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Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
HyperBeard
Версия:
1.20
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 140 Мб
id приложения:
com.HyperBeardGames.MyDearFarm
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
8
Комментарии:
0
Просмотров:
6 618

Моя дорогая ферма - это прекрасный выбор для тех, кто увлекается сельским хозяйством и фермерскими играми. Она представляет собой обновленную и улучшенную версию игр в этом жанре, таких как Village и Farm. Разработчики внесли множество новых функций, чтобы увеличить удовольствие и удовлетворение от игры. В начале игры у вас есть небольшой сад с небольшими участками земли. Однако вы быстро начнете развивать свою ферму, строя магазин и продавая продукцию, которую производите. Вы можете выбрать своего персонажа, настроить его внешний вид и прическу, что добавляет персональность вашему фермеру.


Затем вы будете участвовать в строительстве и улучшении своей фермы. У вас будет возможность улучшать оборудование, земельные участки и другие предметы, необходимые для сельского хозяйства. Вы также сможете украшать свою ферму, сажать деревья и развивать свой бизнес, участвуя в торговых сделках. Моя дорогая ферма предоставляет множество возможностей для создания и управления своей собственной фермой, и это отличное развлечение для любителей фермерских игр.




Скриншоты

Информация о модах

MOD V1

  • Инъекция золота
  • Инъекция драгоценных камней
  • Информация: быстро включайте/выключайте, пока не получите положительное значение.

MOD V2

  • Бесконечные деньги
  • Неограниченное количество бриллиантов

(никогда не уменьшайте, когда вы тратите)

 Теги темы: Много денег

Скачать My Dear Farm (Мод, Много денег) 1.20 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1 140 Мб Ссылка 2 (MOD V1) 140 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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