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Survivor Island-Idle Game (Мод, Бесплатные награды)

Survivor Island-Idle Game (Мод, Бесплатные награды) 155

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0
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Longames
Версия:
155
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 76 Мб
id приложения:
com.jlyt.SurvivorIsland
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
4 605

Survivor Island - это увлекательная игра, которая сочетает в себе простоту и сложность. В ней вы попадете на остров выживания и узнаете, как создавать необходимые инструменты, расширять свои владения и спасать других выживших. Это уникальное сочетание симуляции и стратегии делает ее обязательной для всех поклонников выживания.


Однако будьте осторожны, потому что на острове скрываются и опасности. Вам придется справиться с дикими животными, экстремальными погодными условиями и другими непредсказуемыми событиями. Ваше выживание будет зависеть от вашей способности принимать стратегические решения и адаптироваться к переменам.


Survivor Island предлагает вам уникальный опыт, который развивает ваши навыки выживания и стратегического мышления. Вы сможете почувствовать настоящую радость от достижений, когда ваши усилия приведут к спасению всех выживших и развитию процветающего сообщества на острове. Возьмите на себя вызов Survivor Island и покажите, что вы настоящий выживший. Развивайте свои навыки, преодолевайте трудности и приведите свою команду к победе и процветанию на этом захватывающем острове.


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 Теги темы: Бесплатные награды

Скачать Survivor Island-Idle Game (Мод, Бесплатные награды) 155 взлом

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76 Мб
Ссылка 2
76 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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