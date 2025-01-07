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Cell: Idle Factory Incremental (Мод, Бесплатные покупки)

Cell: Idle Factory Incremental (Мод, Бесплатные покупки) 0.7.1.25

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Версия:
0.7.1.25
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Octocube Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 149 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 760
Скриншоты
Описание

Cell: Idle Factory Incremental — это игра, в которой веселое времяпрепровождение сочетается со стратегией для глубокого игрового процесса. Управляйте межгалактическим заводом, чтобы построить великий космический флот и исследовать просторы космоса, добывать ресурсы, исследовать технологии и открывать новые уровни. Без надоедливых таймеров или платного доступа вы можете играть в своем собственном темпе и прогрессировать столько, сколько хотите.


С помощью Cell: Idle Factory Incremental вы сможете создать собственную империю, охватывающую всю галактику, перехитрить вражеские силы в стратегических битвах и настроить свои корабли, исследуя новые технологии. Вы обнаружите, что эта игра намного богаче, чем большинство других симуляторов тапа — это уникальное сочетание стратегии, управления ресурсами и бездействующего игрового процесса!


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Скачать Cell: Idle Factory Incremental (Мод, Бесплатные покупки) v0.7.1.25 MOD APK

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