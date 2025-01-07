Описание

Cell: Idle Factory Incremental — это игра, в которой веселое времяпрепровождение сочетается со стратегией для глубокого игрового процесса. Управляйте межгалактическим заводом, чтобы построить великий космический флот и исследовать просторы космоса, добывать ресурсы, исследовать технологии и открывать новые уровни. Без надоедливых таймеров или платного доступа вы можете играть в своем собственном темпе и прогрессировать столько, сколько хотите.





С помощью Cell: Idle Factory Incremental вы сможете создать собственную империю, охватывающую всю галактику, перехитрить вражеские силы в стратегических битвах и настроить свои корабли, исследуя новые технологии. Вы обнаружите, что эта игра намного богаче, чем большинство других симуляторов тапа — это уникальное сочетание стратегии, управления ресурсами и бездействующего игрового процесса!