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Hamster Bag Factory : Tycoon (Мод меню)

Hamster Bag Factory : Tycoon (Мод меню) 1.5.9

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Версия:
1.5.9
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
mafgames (Idle Games, Tycoon Games)
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 19:49
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 106 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 156
Скриншоты
Описание

Hamster Idle Tycoon - это увлекательная игра, которая предоставляет игрокам возможность стать настоящими создателями модных сумок. В мире моды существует огромное разнообразие стилей и видов сумок, и вам предстоит создавать их совместно с очаровательными хомячками.


Игра предлагает вам широкий выбор сумок, начиная от больших сумок и заканчивая клатчами и рюкзаками. Каждая сумка имеет свой уникальный дизайн и стиль, и вы сможете придавать им разные формы и украшения, чтобы сделать их по-настоящему яркими и привлекательными.


Однако создание сумок - это не только искусство, но и бизнес. Вам нужно будет управлять своим предприятием, устанавливать цены, привлекать клиентов и расширять свой ассортимент. И здесь на помощь приходят ваши верные хомячки, которые будут выполнять различные задачи и помогать вам в развитии бизнеса.


Информация о модах

ㆍМод меню
ㆍНеограниченное количество драгоценных камней


Примечание. Если вы достигли этапа 3, просто перезапустите игру и откройте игру, затем ВКЛЮЧИТЕ НЕОГРАНИЧЕННЫЕ КАМНИ до того, как игра полностью загрузится, если не работает, просто сделайте это снова.

Примечание: этот мод/чит не работает на некоторых устройствах.

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 Теги темы: Мод меню

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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