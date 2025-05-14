Hamster Bag Factory : Tycoon (Мод меню) 1.5.9
Hamster Idle Tycoon - это увлекательная игра, которая предоставляет игрокам возможность стать настоящими создателями модных сумок. В мире моды существует огромное разнообразие стилей и видов сумок, и вам предстоит создавать их совместно с очаровательными хомячками.
Игра предлагает вам широкий выбор сумок, начиная от больших сумок и заканчивая клатчами и рюкзаками. Каждая сумка имеет свой уникальный дизайн и стиль, и вы сможете придавать им разные формы и украшения, чтобы сделать их по-настоящему яркими и привлекательными.
Однако создание сумок - это не только искусство, но и бизнес. Вам нужно будет управлять своим предприятием, устанавливать цены, привлекать клиентов и расширять свой ассортимент. И здесь на помощь приходят ваши верные хомячки, которые будут выполнять различные задачи и помогать вам в развитии бизнеса.
ㆍМод меню
ㆍНеограниченное количество драгоценных камней
Примечание. Если вы достигли этапа 3, просто перезапустите игру и откройте игру, затем ВКЛЮЧИТЕ НЕОГРАНИЧЕННЫЕ КАМНИ до того, как игра полностью загрузится, если не работает, просто сделайте это снова.
Примечание: этот мод/чит не работает на некоторых устройствах.
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Запомни▶
Установка
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.