Описание

Hamster Idle Tycoon - это увлекательная игра, которая предоставляет игрокам возможность стать настоящими создателями модных сумок. В мире моды существует огромное разнообразие стилей и видов сумок, и вам предстоит создавать их совместно с очаровательными хомячками.





Игра предлагает вам широкий выбор сумок, начиная от больших сумок и заканчивая клатчами и рюкзаками. Каждая сумка имеет свой уникальный дизайн и стиль, и вы сможете придавать им разные формы и украшения, чтобы сделать их по-настоящему яркими и привлекательными.





Однако создание сумок - это не только искусство, но и бизнес. Вам нужно будет управлять своим предприятием, устанавливать цены, привлекать клиентов и расширять свой ассортимент. И здесь на помощь приходят ваши верные хомячки, которые будут выполнять различные задачи и помогать вам в развитии бизнеса.