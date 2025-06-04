Описание

Bear Bakery - Merge Tycoon (Мод, Много денег) - Что это за запах, который я просто не могу понять? Добро пожаловать! Ваша долгожданная игра про магнатов наконец-то здесь! Радость просыпаться с очаровательными животными-компаньонами теперь вышла на новый уровень. Если я приложу достаточно усилий, я смогу создать простую пекарню. Чтобы быть более конкретным, Пекарня Медведя. Управляющий делами! Пожалуйста, ознакомьтесь со следующей информацией, чтобы получить представление о том, как мы ведем бизнес в пекарне.





Пекари могут использовать Merge для создания новых буханок хлеба. Вы можете испечь различные виды хлеба с помощью Merge. Как вы думаете, какой хлеб Merge приготовит на следующем этапе!? У вас есть краткосрочная цель создать самую расслабляющую спа-зону, которую только можно себе представить. Нам нужна комната отдыха, чтобы обеспечить безопасность каждого на работе. Следующая цель требует, чтобы игроки использовали доход пекарни, чтобы обустроить места для отдыха своих сотрудников удобными креслами. Когда о персонале хорошо заботятся, с точки зрения сна, диеты и физических упражнений, производительность может возрасти. Без хлеба Пекарня погибнет. Пекарни полагаются на популярность своих превосходных хлебобулочных изделий, чтобы оставаться в бизнесе. Merge Tycoon производит огромное количество хлеба.