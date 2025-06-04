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Магнат собачьих кафе (Мод, Много денег)

Магнат собачьих кафе (Мод, Много денег) 1.0.28

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Версия:
1.0.28
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
mafgames (Idle Games, Tycoon Games)
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 16:12
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 51 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 399
Скриншоты
Описание

Dog Cafe Tycoon - представляет собой увлекательную игру, которая позволяет игрокам расширить мир напитков, управляя переполненным кафе. В этой игре вы столкнетесь с различными вызовами, связанными с управлением персоналом, разработкой рецептов и обслуживанием требовательных клиентов.


Система уровней и разнообразные задачи делают игру увлекательной и вызывающей. Вам придется продавать указанное количество товаров, привлекать как можно больше клиентов и собирать монеты, чтобы развивать свое кафе. Эта игра предоставляет возможность не только развлекаться, но и улучшать навыки управления и решения проблем, что делает ее интересной и образовательной.



Информация о модах

Неограниченное количество драгоценных камней, VIP включен

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 Теги темы: Много денег

Скачать Магнат собачьих кафе (Мод, Много денег) v1.0.28 MOD APK

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Скачать Магнат собачьих кафе (Мод, Много денег) 51 Мб Ссылка 2 51 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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