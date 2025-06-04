Описание

Dog Cafe Tycoon - представляет собой увлекательную игру, которая позволяет игрокам расширить мир напитков, управляя переполненным кафе. В этой игре вы столкнетесь с различными вызовами, связанными с управлением персоналом, разработкой рецептов и обслуживанием требовательных клиентов.





Система уровней и разнообразные задачи делают игру увлекательной и вызывающей. Вам придется продавать указанное количество товаров, привлекать как можно больше клиентов и собирать монеты, чтобы развивать свое кафе. Эта игра предоставляет возможность не только развлекаться, но и улучшать навыки управления и решения проблем, что делает ее интересной и образовательной.



