Магнат собачьих кафе (Мод, Много денег) 1.0.28
Dog Cafe Tycoon - представляет собой увлекательную игру, которая позволяет игрокам расширить мир напитков, управляя переполненным кафе. В этой игре вы столкнетесь с различными вызовами, связанными с управлением персоналом, разработкой рецептов и обслуживанием требовательных клиентов.
Система уровней и разнообразные задачи делают игру увлекательной и вызывающей. Вам придется продавать указанное количество товаров, привлекать как можно больше клиентов и собирать монеты, чтобы развивать свое кафе. Эта игра предоставляет возможность не только развлекаться, но и улучшать навыки управления и решения проблем, что делает ее интересной и образовательной.
Неограниченное количество драгоценных камней, VIP включен
Скачать Магнат собачьих кафе (Мод, Много денег) v1.0.28 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.