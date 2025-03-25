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Tricky Castle: пазл-платформер (Мод, Unlocked)

Tricky Castle: пазл-платформер 1.8.0

Unlocked
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2
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Версия:
1.8.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 677
Скриншоты
Описание

Tricky Castle: Trap Adventure - это захватывающая игра, в которой игрокам предстоит преодолевать различные ловушки и головоломки, чтобы спасти принцессу из зловещего замка. Эта игра привлекает внимание игроков своим уникальным игровым процессом и вызывает азарт благодаря своим сложным уровням и неожиданным препятствиям.


Одной из ключевых особенностей игры является его таинственная атмосфера и неожиданные повороты сюжета. Игроки никогда не знают, что ждет их за следующим углом, и каждый уровень наполнен новыми вызовами и загадками.


Еще одной привлекательной особенностью игры является ее разнообразный геймплей. От прыжков через шипы до аккуратного маневрирования по подвижным платформам - Tricky Castle: Trap Adventure требует от игроков точности и ловкости, чтобы преодолеть все препятствия и добраться до конечной цели.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked

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