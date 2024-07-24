Описание

Снайперский геймплей из лука с обзором на четверть в Last Arrows, который требует навыков упреждающей стрельбы, является одним из отличительных элементов игры. Когда они прицеливаются и стреляют по своим целям, игроки могут ожидать от игры прилив адреналина. У игроков есть возможность изучить различные навыки, в том числе фокусировку, многократный выстрел, проникновение и кривую. У каждого таланта есть тактическое применение, которое можно использовать для победы над противниками и продвижения игры.





Три различных режима игры предлагают игрокам различные трудности. Игроки должны использовать стратегическое мышление и способности упреждающей стрельбы, чтобы продвигаться по каждому уровню в режиме истории. Чтобы продвигаться вперед, игроки должны победить босса в каждой главе, каждый из которых предлагает разные задачи. Чтобы вернуться к своей семье, игроки должны пройти каждый уровень.



