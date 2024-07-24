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Last Arrows : Sniping Archer (Мод, Много денег)

Last Arrows : Sniping Archer (Мод, Много денег) 3.3.0

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Версия:
3.3.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
RedSugar
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 166 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 456
Скриншоты
Описание

Снайперский геймплей из лука с обзором на четверть в Last Arrows, который требует навыков упреждающей стрельбы, является одним из отличительных элементов игры. Когда они прицеливаются и стреляют по своим целям, игроки могут ожидать от игры прилив адреналина. У игроков есть возможность изучить различные навыки, в том числе фокусировку, многократный выстрел, проникновение и кривую. У каждого таланта есть тактическое применение, которое можно использовать для победы над противниками и продвижения игры.


Три различных режима игры предлагают игрокам различные трудности. Игроки должны использовать стратегическое мышление и способности упреждающей стрельбы, чтобы продвигаться по каждому уровню в режиме истории. Чтобы продвигаться вперед, игроки должны победить босса в каждой главе, каждый из которых предлагает разные задачи. Чтобы вернуться к своей семье, игроки должны пройти каждый уровень.



Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Last Arrows : Sniping Archer (Мод, Много денег) 166 Мб Ссылка 2 166 Мб

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