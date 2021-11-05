Fortnite, безусловный король среди игр в жанре Battle Royale, теперь открыт для широкой аудитории пользователей Android. Этот шедевр от Epic Games, который взорвал игровую индустрию своим необычным сочетанием строительства, тактики и боевых действий, теперь стал доступен для всех владельцев мобильных устройств на платформе Android.



Мир Fortnite, наполненный яркими персонажами, нестандартными оружиями и уникальными локациями, с каждым днем привлекает все больше игроков. Невероятные сражения, интригующие задания и неожиданные моменты, которые порой заставляют затаив дыхание следить за развитием битвы, теперь всегда под рукой, благодаря мобильной версии.





Если раньше вам приходилось ждать, чтобы вернуться домой и насладиться игрой на компьютере или консоли, теперь достаточно вытащить телефон из кармана. Сражайтесь с друзьями, создавайте союзы, стройте укрепления, находите новое оружие и изобретайте тактики для победы, исследуя огромный мир Fortnite на своем мобильном устройстве.