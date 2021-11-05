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Fortnite Mobile

Fortnite Mobile 30.10.0-34261954

110
9
Скачать (149 Мб)
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Требования:
Android 7.1 и выше
Разработчик:
Epic Games, Inc
Версия:
30.10.0-34261954
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 149 Мб
id приложения:
com.epicgames.fortnite
Русский язык:
Есть
Лайков:
110
Комментарии:
1
Просмотров:
29 172

Fortnite, безусловный король среди игр в жанре Battle Royale, теперь открыт для широкой аудитории пользователей Android. Этот шедевр от Epic Games, который взорвал игровую индустрию своим необычным сочетанием строительства, тактики и боевых действий, теперь стал доступен для всех владельцев мобильных устройств на платформе Android.


Мир Fortnite, наполненный яркими персонажами, нестандартными оружиями и уникальными локациями, с каждым днем привлекает все больше игроков. Невероятные сражения, интригующие задания и неожиданные моменты, которые порой заставляют затаив дыхание следить за развитием битвы, теперь всегда под рукой, благодаря мобильной версии.


Если раньше вам приходилось ждать, чтобы вернуться домой и насладиться игрой на компьютере или консоли, теперь достаточно вытащить телефон из кармана. Сражайтесь с друзьями, создавайте союзы, стройте укрепления, находите новое оружие и изобретайте тактики для победы, исследуя огромный мир Fortnite на своем мобильном устройстве.


Скриншоты

Информация о модах

Ссылки удалены по требованию правообладателя.


Можно скачать с официального сайта: https://www.epicgames.com/fortnite/en-US/home

 Теги темы: Выживание, Онлайн игры, от 3 лица, Стрелялки

Скачать Fortnite Mobile 30.10.0-34261954 взлом

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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Fortnite Mobile


Комментарии (1)
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Rahmonali
Rahmonali 5 ноября 2021 23:45
вы лучше всех 
-7
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