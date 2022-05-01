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Rebel Racing (Мод меню)

Rebel Racing (Мод меню) 26.40.18716

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Версия:
26.40.18716
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Hutch Games
Категория:
Гонки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 682 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
37 044
Скриншоты
Описание

Rebel Racing предлагает игрокам огромный выбор автомобилей, от классических мускул-каров до современных спортивных авто. Каждый автомобиль можно модернизировать и настроить в соответствии с вашими предпочтениями, чтобы улучшить производительность на трассе.


Трассы в игре разнообразны, каждая со своими особенностями, которые требуют различных стратегий и стилей вождения. Пейзажи и графика поражают воображение, от захватывающих дух горных дорог до живописных пляжных трасс. Кроме индивидуальных гонок, в игре также есть возможность участвовать в командных гонках, где вы можете объединиться с другими игроками и соревноваться против других команд. Этот аспект добавляет еще больше стратегии и глубины в геймплей.


В целом, Rebel Racing – это захватывающая гоночная игра, которая предоставляет игрокам реалистичный опыт гонок с интенсивным и динамичным геймплеем, высококачественной графикой и огромным выбором автомобилей.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Головокружительный враг
  • Всегда выигрывайте первым пребыванием
  • Активированный нитро
  • Заморозить автомобили

MOD V2


1. Меню MOD
2. Активировать Nitro  // Активирует Nitro Boost

3. Замороженные AI-враги  // AI-враги не двигаются

ПРИМЕЧАНИЕ :

  • Замороженные враги AI могут вызывать визуальные сбои, из-за которых кажется, что враг исчез, но это не так, и вы все равно можете столкнуться с ними!
  • Не забудьте включить разрешения вручную, если Android 6.0, выбрав «Настройки»> «Приложения»> «Название игры»> «Разрешения» | Отображать поверх других приложений
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 Теги темы: Автомобили, Встроенный кэш, Мод меню

Скачать Rebel Racing (Мод меню) v26.40.18716 MOD APK

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MOD V2 682 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 682 Мб
Старые версии Rebel Racing
(MOD 1) Version 26.10.18610 (MOD 2) Version 26.10.18610 (MOD 2) Version 26.20.18686


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Rebel Racing (Мод меню)


Комментарии (1)
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Djkdoccndndoccksns
Djkdoccndndoccksns 1 мая 2022 16:37
Мод робочи?? То 
-4
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