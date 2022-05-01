Rebel Racing предлагает игрокам огромный выбор автомобилей, от классических мускул-каров до современных спортивных авто. Каждый автомобиль можно модернизировать и настроить в соответствии с вашими предпочтениями, чтобы улучшить производительность на трассе.
Трассы в игре разнообразны, каждая со своими особенностями, которые требуют различных стратегий и стилей вождения. Пейзажи и графика поражают воображение, от захватывающих дух горных дорог до живописных пляжных трасс. Кроме индивидуальных гонок, в игре также есть возможность участвовать в командных гонках, где вы можете объединиться с другими игроками и соревноваться против других команд. Этот аспект добавляет еще больше стратегии и глубины в геймплей.
В целом, Rebel Racing – это захватывающая гоночная игра, которая предоставляет игрокам реалистичный опыт гонок с интенсивным и динамичным геймплеем, высококачественной графикой и огромным выбором автомобилей.
- МОД МЕНЮ
- Головокружительный враг
- Всегда выигрывайте первым пребыванием
- Активированный нитро
- Заморозить автомобили
MOD V2
1. Меню MOD
2. Активировать Nitro // Активирует Nitro Boost
3. Замороженные AI-враги // AI-враги не двигаются
ПРИМЕЧАНИЕ :
- Замороженные враги AI могут вызывать визуальные сбои, из-за которых кажется, что враг исчез, но это не так, и вы все равно можете столкнуться с ними!
- Не забудьте включить разрешения вручную, если Android 6.0, выбрав «Настройки»> «Приложения»> «Название игры»> «Разрешения» | Отображать поверх других приложений
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