Zombie Idle Defense (Мод, Много денег) - Игра в которой вы будете сражаться с зомби. Ваша задача - поставить свои оборонительные системы, выдать своему отряду нужное оружие и ждать наступление орд кровожадных зомби. Нажимайте по зомби что-бы остановить толпу убивая их из своего вооружения. В магазине на накопленные деньги вы сможете покупать новое оружие или прокачивать старое. Покупайте как можно больше оружия и навыков, только так можно выживать в этом постапокалиптическом мире, где большая часть населения превратилась в кровожадных зомби.
1. Неограниченные деньги
2. Неограниченное количество драгоценных камней
3. Неограниченное количество жетонов
4. Неограниченное количество очков исследования
5. Неограниченное количество записок
6. Неограниченная выносливость
7. Неограниченное количество VipToken
(Увеличивается, когда вы потратили)
Скачать Zombie Idle Defense (Мод, Много денег) v2.8.7b3 MOD APK
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