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Zombie Idle Defense (Мод, Много денег)

Zombie Idle Defense (Мод, Много денег) 2.8.7b3

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Версия:
2.8.7b3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ONESOFT
Категория:
Аркады / Экшен / На русском / Без интернета
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9 098
Скриншоты
Описание

Zombie Idle Defense (Мод, Много денег) - Игра в которой вы будете сражаться с зомби. Ваша задача - поставить свои оборонительные системы, выдать своему отряду нужное оружие и ждать наступление орд кровожадных зомби. Нажимайте по зомби что-бы остановить толпу убивая их из своего вооружения. В магазине на накопленные деньги вы сможете покупать новое оружие или прокачивать старое. Покупайте как можно больше оружия и навыков, только так можно выживать в этом постапокалиптическом мире, где большая часть населения превратилась в кровожадных зомби.


Информация о модах

1. Неограниченные деньги

2. Неограниченное количество драгоценных камней

3. Неограниченное количество жетонов

4. Неограниченное количество очков исследования

5. Неограниченное количество записок

6. Неограниченная выносливость

7. Неограниченное количество VipToken

(Увеличивается, когда вы потратили)

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 Теги темы: RPG, Стрелялки

Скачать Zombie Idle Defense (Мод, Много денег) v2.8.7b3 MOD APK

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Скачать Zombie Idle Defense (Мод, Много денег) 80 Мб Ссылка 2 80 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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