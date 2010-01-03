Описание

Zombie Idle Defense (Мод, Много денег) - Игра в которой вы будете сражаться с зомби. Ваша задача - поставить свои оборонительные системы, выдать своему отряду нужное оружие и ждать наступление орд кровожадных зомби. Нажимайте по зомби что-бы остановить толпу убивая их из своего вооружения. В магазине на накопленные деньги вы сможете покупать новое оружие или прокачивать старое. Покупайте как можно больше оружия и навыков, только так можно выживать в этом постапокалиптическом мире, где большая часть населения превратилась в кровожадных зомби.