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Zombie War: Idle Defense Game (Мод, Много денег)

Zombie War: Idle Defense Game (Мод, Много денег) 249

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Скачать (150 Мб)
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Версия:
249
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
ONESOFT
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады / Экшен / Кликеры
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
28 198

За калиткой 2113 год, случился зомби-апокалипсис который превратил это в самую ужасную катастрофу для всего человечества. Началась война зомби и человечества, вам предстоит отбиваться от наступающих волн противников-зомби. Вы отправляетесь в жестокую битву вместе со своим отрядом, вашей главной миссией будет - обеспечить безопасность человеческой цивилизации, постройте собственное убежище и расставьте по периметру системы защиты от наступающих зомби.


Особенности

  • Битвы происходят в режиме Idle Defense, выбирайте своё любимое оружие и отбивайтесь от мутантов.
  • Завершайте каждый день сложные миссии и получайте за это монеты, на которые можно закупится.
  • К вашему выбору представлено разнообразное вооружение, Гранаты, Пулемёты, автоматы и т.д.
  • Несколько локаций для сражений.
  • Прохождение ежедневных квестов.

Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченное количество золота*

2. Неограниченное количество бриллиантов*

3. Нет компакт-диска с навыками

4. Бесконечный MP

*увеличение, когда вы потратили


 Теги темы: Много денег, Зомби, Стрелялки, Без рекламы

Скачать Zombie War: Idle Defense Game (Мод, Много денег) 249 взлом

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Скачать Zombie War: Idle Defense Game (Мод, Много денег) 150 Мб Ссылка 2 150 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Zombie War: Idle Defense Game (Мод, Много денег)


Комментарии (4)
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Da-Da
Da-Da 30 мая 2024 17:38
Жаль, но тебя банят сразу после обучения (
0
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Гость Иван
Гость Иван 21 июня 2023 00:22
Сразу в блок отправили
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 15 июня 2023 15:53
Гость Влад, Извините за неудобства
+1
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Гость Влад
Гость Влад 15 июня 2023 15:51
Сразу заблокировали
+2
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