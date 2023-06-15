За калиткой 2113 год, случился зомби-апокалипсис который превратил это в самую ужасную катастрофу для всего человечества. Началась война зомби и человечества, вам предстоит отбиваться от наступающих волн противников-зомби. Вы отправляетесь в жестокую битву вместе со своим отрядом, вашей главной миссией будет - обеспечить безопасность человеческой цивилизации, постройте собственное убежище и расставьте по периметру системы защиты от наступающих зомби.





Особенности