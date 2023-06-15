Zombie War: Idle Defense Game (Мод, Много денег) 249
Версия:
249
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
ONESOFT
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады / Экшен / Кликеры
Обновлено:
Вчера, 20:28
Возраст:
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
28 198
За калиткой 2113 год, случился зомби-апокалипсис который превратил это в самую ужасную катастрофу для всего человечества. Началась война зомби и человечества, вам предстоит отбиваться от наступающих волн противников-зомби. Вы отправляетесь в жестокую битву вместе со своим отрядом, вашей главной миссией будет - обеспечить безопасность человеческой цивилизации, постройте собственное убежище и расставьте по периметру системы защиты от наступающих зомби.
Особенности
- Битвы происходят в режиме Idle Defense, выбирайте своё любимое оружие и отбивайтесь от мутантов.
- Завершайте каждый день сложные миссии и получайте за это монеты, на которые можно закупится.
- К вашему выбору представлено разнообразное вооружение, Гранаты, Пулемёты, автоматы и т.д.
- Несколько локаций для сражений.
- Прохождение ежедневных квестов.
Информация о модах
1. Неограниченное количество золота*
2. Неограниченное количество бриллиантов*
3. Нет компакт-диска с навыками
4. Бесконечный MP
*увеличение, когда вы потратили
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