android-1.ru / Игры / На русском / Project Makeover (Мод, Много монет и алмазов)
Project Makeover (Мод, Много монет и алмазов)

Project Makeover (Мод, Много монет и алмазов) 2.90.1

60
18
Скачать (410 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Bubblegum Games
Версия:
2.90.1
Категория:
На русском / Аркады / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 410 Мб
id приложения:
com.bgg.jump
Русский язык:
Есть
Лайков:
60
Комментарии:
1
Просмотров:
51 071

Геймплей игры "Project Makeover" представляет собой комбинацию различных игровых жанров, таких как головоломки "три в ряд", дизайн интерьера комнат и услуги преображения персонажей. В этой увлекательной игре игроки будут иметь возможность проходить уровни, решая головоломки "три в ряд", чтобы зарабатывать ресурсы и улучшать дизайн интерьеров и внешний вид персонажей.


Основной механикой игры является решение головоломок "три в ряд". Игрокам нужно будет соединять три или более элемента одного типа в ряд, чтобы произвести специальные элементы, которые могут очищать игровое поле или выполнять другие полезные функции. За успешное прохождение уровней игроки будут получать ресурсы, которые можно использовать для обновления и улучшения комнат и внешнего вида персонажей. Каждый персонаж в игре имеет свою уникальную историю и мечту, которые игроки могут помочь им осуществить. Путем изменения их внешнего вида и улучшения их комнат игроки создают атмосферу, в которой персонажи могут почувствовать себя более уверенно и готовыми претворить в жизнь свои мечты.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег


 Теги темы: Много алмазов, Много монет, три в ряд, Встроенный кэш

Скачать Project Makeover (Мод, Много монет и алмазов) 2.90.1 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Project Makeover (Мод, Много монет и алмазов)
410 Мб
Ссылка 2
410 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Do Not Fall.io (Мод, Unlocked)
Do Not Fall.io (Мод, Unlocked)
Версия: 1.46.2
Angry Birds Friends (Мод, Много бустеров)
Angry Birds Friends (Мод, Много бустеров)
Версия: 12.3.0
Elvenar
Elvenar
Версия: 1.153.1
Strong Granny (Мод, Скорость)
Strong Granny (Мод, Скорость)
Версия: 3.1
Idle Tower Miner (Мод, Много денег)
Idle Tower Miner (Мод, Много денег)
Версия: 2.44
Survivors: Остаться в живых (Мод, Много денег)
Survivors: Остаться в живых (Мод, Много денег)
Версия: 1.16.1300
Аквабайк Говорящего Тома 2 (Мод, Много денег)
Аквабайк Говорящего Тома 2 (Мод, Много денег)
Версия: 1.5.3.497
Rocket Star Tycoon Game - ракетный магнат (Мод, Много денег)
Rocket Star Tycoon Game - ракетный магнат (Мод, Много денег)
Версия: 1.53.1

Отзывы о Project Makeover (Мод, Много монет и алмазов)


Комментарии (1)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Михель
Михель 30 марта 2021 11:18
Мода нет, на все надо самой зарабатывать!!! Обман!!!

+10
Ответить