Геймплей игры "Project Makeover" представляет собой комбинацию различных игровых жанров, таких как головоломки "три в ряд", дизайн интерьера комнат и услуги преображения персонажей. В этой увлекательной игре игроки будут иметь возможность проходить уровни, решая головоломки "три в ряд", чтобы зарабатывать ресурсы и улучшать дизайн интерьеров и внешний вид персонажей.





Основной механикой игры является решение головоломок "три в ряд". Игрокам нужно будет соединять три или более элемента одного типа в ряд, чтобы произвести специальные элементы, которые могут очищать игровое поле или выполнять другие полезные функции. За успешное прохождение уровней игроки будут получать ресурсы, которые можно использовать для обновления и улучшения комнат и внешнего вида персонажей. Каждый персонаж в игре имеет свою уникальную историю и мечту, которые игроки могут помочь им осуществить. Путем изменения их внешнего вида и улучшения их комнат игроки создают атмосферу, в которой персонажи могут почувствовать себя более уверенно и готовыми претворить в жизнь свои мечты.