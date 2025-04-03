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Rocket Star Tycoon Game - ракетный магнат (Мод, Много денег)

Rocket Star Tycoon Game - ракетный магнат 1.53.4

Много денег
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Версия:
1.53.4
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Pixodust Games
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 62 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 519
Скриншоты
Описание

Rocket Star представляет собой захватывающее путешествие в бескрайние просторы космоса, которое заинтригует всех любителей исследований вселенной. Когда мы смотрим на звездное небо, нередко возникает желание узнать больше о том, что там, за пределами нашей планеты. Эта игра предоставляет возможность воплотить эту мечту в реальность. Она призвана затянуть игроков в захватывающие приключения и помочь им исследовать таинственные уголки космоса.


Разработанная компанией Pixodust Games, Rocket Star представляет собой их дебютное творение, однако игра уже привлекла внимание своим потенциалом. Она подарит игрокам возможность отправиться в увлекательное космическое путешествие, исследуя различные уголки Вселенной и исследуя загадки космоса. Загрузив Rocket Star, вы станете частью этого захватывающего приключения и откроете для себя множество увлекательных возможностей.


Если вы всегда мечтали исследовать космос и узнать больше о его загадках, то Rocket Star - это игра, созданная специально для вас. Отправляйтесь в путешествие сквозь звездные системы, стройте и улучшайте свои ракеты, исследуйте неизведанные планеты и встречайтесь с различными формами жизни. Это приключение открывает перед вами мир возможностей и загадок, и вы сможете погрузиться в его глубины, скачав Rocket Star уже сегодня.



Информация о модах

1. Неограниченное количество Star Coins*

2. Неограниченное пространство наличными*

3. Неограниченное количество драгоценных камней*

*Никогда не уменьшается при трате

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 Теги темы: Экономические, Много денег

Скачать Rocket Star Tycoon Game - ракетный магнат (Мод, Много денег) v1.53.4 MOD APK

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Скачать Rocket Star Tycoon Game - ракетный магнат (Мод, Много денег) 62 Мб Ссылка 2 62 Мб

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