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Angry Birds Friends (Мод, Много бустеров)

Angry Birds Friends (Мод, Много бустеров) 12.3.0

8
2
Скачать (106 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Rovio Entertainment Corporation
Версия:
12.3.0
Категория:
На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 106 Мб
id приложения:
com.rovio.angrybirdsfriends
Русский язык:
Есть
Лайков:
8
Комментарии:
0
Просмотров:
5 436

Angry Birds Friends - это одна из популярных экшн-игр, которую обожают миллионы геймеров, стремящихся наслаждаться захватывающими сражениями. В этой игре вас ожидают соревнования и ежедневные испытания на 24 новых уровнях. Не упускайте ни одной возможности для схватки, потому что за победы вас ждут награды. В случае неудач вы все равно накапливаете ценный боевой опыт.


Игроки также имеют возможность объединиться с друзьями и соревноваться, чтобы узнать, кто из них самый мощный воин. Ваша цель - подниматься вверх по таблице лидеров, доказывая свое мастерство и собрав впечатляющее количество побед. Angry Birds Friends предоставляет вам шанс проверить свои навыки и стать настоящим чемпионом в мире яростных птиц.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Неограниченные бустеры
  • Разблокирована рогатка

МОД 2

  • Птица поражает каждое строение



Скачать Angry Birds Friends (Мод, Много бустеров) 12.3.0 взлом

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MOD V1
106 Мб
MOD V1 (Ссылка 1)
106 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство

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