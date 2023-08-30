Angry Birds Friends - это одна из популярных экшн-игр, которую обожают миллионы геймеров, стремящихся наслаждаться захватывающими сражениями. В этой игре вас ожидают соревнования и ежедневные испытания на 24 новых уровнях. Не упускайте ни одной возможности для схватки, потому что за победы вас ждут награды. В случае неудач вы все равно накапливаете ценный боевой опыт.





Игроки также имеют возможность объединиться с друзьями и соревноваться, чтобы узнать, кто из них самый мощный воин. Ваша цель - подниматься вверх по таблице лидеров, доказывая свое мастерство и собрав впечатляющее количество побед. Angry Birds Friends предоставляет вам шанс проверить свои навыки и стать настоящим чемпионом в мире яростных птиц.