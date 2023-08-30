Angry Birds Friends (Мод, Много бустеров) 12.3.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Rovio Entertainment Corporation
Версия:
12.3.0
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 17:08
Возраст:
Требуется места:
≈ 106 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
8
Комментарии:
0
Просмотров:
5 436
Angry Birds Friends - это одна из популярных экшн-игр, которую обожают миллионы геймеров, стремящихся наслаждаться захватывающими сражениями. В этой игре вас ожидают соревнования и ежедневные испытания на 24 новых уровнях. Не упускайте ни одной возможности для схватки, потому что за победы вас ждут награды. В случае неудач вы все равно накапливаете ценный боевой опыт.
Игроки также имеют возможность объединиться с друзьями и соревноваться, чтобы узнать, кто из них самый мощный воин. Ваша цель - подниматься вверх по таблице лидеров, доказывая свое мастерство и собрав впечатляющее количество побед. Angry Birds Friends предоставляет вам шанс проверить свои навыки и стать настоящим чемпионом в мире яростных птиц.
Информация о модах
МОД 1
- Неограниченные бустеры
- Разблокирована рогатка
МОД 2
- Птица поражает каждое строение
Скачать Angry Birds Friends (Мод, Много бустеров) 12.3.0 взлом
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