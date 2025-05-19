Hero of Archery (Мод меню) 1.15.55
Аркадный экшен об охотнике на чудовищ, идущем по следу древнего дракона
Hero of Archery — это экшен с элементами аркады и выживания, где ты играешь за бесстрашного лучника, отправившегося на охоту за мифическим драконом. Каждые пять минут — это новый бой, уклонение от атак, точный выстрел и выбор: сражаться дальше или отступить, чтобы выжить.
На пути ты столкнёшься с гигантами, химерой, мамонтами и дикими тварями, каждая из которых требует своей тактики. Повышай точность, усиливай навыки, зарабатывай ресурсы и продвигайся вперёд, к финальной цели — встрече с легендарным драконом. Твой лук — единственное, на что ты можешь рассчитывать. Сумеешь дожить до выстрела, который решит всё?
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