Описание

Hero of Archery — это экшен с элементами аркады и выживания, где ты играешь за бесстрашного лучника, отправившегося на охоту за мифическим драконом. Каждые пять минут — это новый бой, уклонение от атак, точный выстрел и выбор: сражаться дальше или отступить, чтобы выжить.





На пути ты столкнёшься с гигантами, химерой, мамонтами и дикими тварями, каждая из которых требует своей тактики. Повышай точность, усиливай навыки, зарабатывай ресурсы и продвигайся вперёд, к финальной цели — встрече с легендарным драконом. Твой лук — единственное, на что ты можешь рассчитывать. Сумеешь дожить до выстрела, который решит всё?