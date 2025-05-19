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Hero of Archery (Мод меню)

Hero of Archery (Мод меню) 1.15.55

Аркадный экшен об охотнике на чудовищ, идущем по следу древнего дракона
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Версия:
1.15.55
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Dear Dream Game
Категория:
Аркады / На русском
Обновлено:
Сегодня, 01:10
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 95 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Hero of Archery — это экшен с элементами аркады и выживания, где ты играешь за бесстрашного лучника, отправившегося на охоту за мифическим драконом. Каждые пять минут — это новый бой, уклонение от атак, точный выстрел и выбор: сражаться дальше или отступить, чтобы выжить.


На пути ты столкнёшься с гигантами, химерой, мамонтами и дикими тварями, каждая из которых требует своей тактики. Повышай точность, усиливай навыки, зарабатывай ресурсы и продвигайся вперёд, к финальной цели — встрече с легендарным драконом. Твой лук — единственное, на что ты можешь рассчитывать. Сумеешь дожить до выстрела, который решит всё?


Информация о модах
  • Меню
  • Увеличено золото
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Hero of Archery (Мод меню) v1.15.55 MOD APK

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Скачать Hero of Archery (Мод меню) 95 Мб Ссылка 2 95 Мб

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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