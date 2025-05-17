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The Wild Case (Full) (Мод, Unlocked)

The Wild Case (Full) (Мод, Unlocked) 1.5.0

Лес шепчет тайны, звери с красными глазами — ты идёшь туда один
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Версия:
1.5.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Specialbit Studio
Категория:
Приключения / На русском / Платные
Обновлено:
Сегодня, 01:08
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 415 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

The Wild Case (Full) — это сюжетное приключение с элементами мистического детектива, где ты играешь за человека, расследующего странные события в забытом богом посёлке. Каждые пять минут — это беседа с жителями, поиск улик, решение загадок и столкновения с тем, что логике не поддаётся. Деревня боится. И тебе придётся выяснить — чего именно.


Чтобы продвинуться, нужно не только собирать предметы, но и договариваться с людьми, где деньги — не главный аргумент. Местные верят в нечисть, и у каждого — своя правда. Исследуй, выслушивай, выбирай ответы, чтобы понять, кто врёт, кто помогает, а кто — часть тайны. Разгадай, что скрывают эти леса. Но будь осторожен: не всем по душе чужаки.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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Скачать The Wild Case (Full) (Мод, Unlocked) 415 Мб Ссылка 2 415 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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