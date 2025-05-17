Описание

The Wild Case (Full) — это сюжетное приключение с элементами мистического детектива, где ты играешь за человека, расследующего странные события в забытом богом посёлке. Каждые пять минут — это беседа с жителями, поиск улик, решение загадок и столкновения с тем, что логике не поддаётся. Деревня боится. И тебе придётся выяснить — чего именно.





Чтобы продвинуться, нужно не только собирать предметы, но и договариваться с людьми, где деньги — не главный аргумент. Местные верят в нечисть, и у каждого — своя правда. Исследуй, выслушивай, выбирай ответы, чтобы понять, кто врёт, кто помогает, а кто — часть тайны. Разгадай, что скрывают эти леса. Но будь осторожен: не всем по душе чужаки.