The Wild Case (Full) (Мод, Unlocked) 1.5.0
Лес шепчет тайны, звери с красными глазами — ты идёшь туда один
The Wild Case (Full) — это сюжетное приключение с элементами мистического детектива, где ты играешь за человека, расследующего странные события в забытом богом посёлке. Каждые пять минут — это беседа с жителями, поиск улик, решение загадок и столкновения с тем, что логике не поддаётся. Деревня боится. И тебе придётся выяснить — чего именно.
Чтобы продвинуться, нужно не только собирать предметы, но и договариваться с людьми, где деньги — не главный аргумент. Местные верят в нечисть, и у каждого — своя правда. Исследуй, выслушивай, выбирай ответы, чтобы понять, кто врёт, кто помогает, а кто — часть тайны. Разгадай, что скрывают эти леса. Но будь осторожен: не всем по душе чужаки.
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Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.