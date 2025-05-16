Описание

ZombieCraft – Last Night — это survival-экшен в открытом мире, где ты не просто отбиваешься от зомби, а борешься за рассудок в мире, разрушенном загадочной чумой. Каждые пять минут — это выбор: копать ресурсы, чинить укрепления, искать реликвии или рискнуть и выдвинуться за припасами. Потому что с наступлением ночи всё меняется.





Исследуй туманные леса, разрушенные города и скрытые бункеры, создавай оружие, строй оборону, ищи древние технологии. Враги эволюционируют: ночью они становятся быстрее, сильнее, злее. Ты можешь построить базу, но удержать её — уже совсем другая история. Проверь, сколько ты продержишься, прежде чем потеряешь контроль… или человечность.