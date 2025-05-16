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ZombieCraft - Last Night

ZombieCraft - Last Night 1.0

День — твой шанс построиться, ночь — их время охоты. Выживет не каждый
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Версия:
1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
goodwall
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 18:38
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 902 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

ZombieCraft – Last Night — это survival-экшен в открытом мире, где ты не просто отбиваешься от зомби, а борешься за рассудок в мире, разрушенном загадочной чумой. Каждые пять минут — это выбор: копать ресурсы, чинить укрепления, искать реликвии или рискнуть и выдвинуться за припасами. Потому что с наступлением ночи всё меняется.


Исследуй туманные леса, разрушенные города и скрытые бункеры, создавай оружие, строй оборону, ищи древние технологии. Враги эволюционируют: ночью они становятся быстрее, сильнее, злее. Ты можешь построить базу, но удержать её — уже совсем другая история. Проверь, сколько ты продержишься, прежде чем потеряешь контроль… или человечность.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

Скачать ZombieCraft - Last Night v1.0 MOD APK

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Скачать ZombieCraft - Last Night 902 Мб Ссылка 2 902 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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