ZombieCraft - Last Night 1.0
День — твой шанс построиться, ночь — их время охоты. Выживет не каждый
ZombieCraft – Last Night — это survival-экшен в открытом мире, где ты не просто отбиваешься от зомби, а борешься за рассудок в мире, разрушенном загадочной чумой. Каждые пять минут — это выбор: копать ресурсы, чинить укрепления, искать реликвии или рискнуть и выдвинуться за припасами. Потому что с наступлением ночи всё меняется.
Исследуй туманные леса, разрушенные города и скрытые бункеры, создавай оружие, строй оборону, ищи древние технологии. Враги эволюционируют: ночью они становятся быстрее, сильнее, злее. Ты можешь построить базу, но удержать её — уже совсем другая история. Проверь, сколько ты продержишься, прежде чем потеряешь контроль… или человечность.
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.