GTA: Ghostly Tales Alive Scary 7.20
Город-призрак, мешки с тайнами и монстры, что эволюционируют в темноте
GTA: Ghostly Tales Alive Scary — это хоррор-экшен в открытом мире, где каждую минуту ты исследуешь заброшенные улицы, собираешь мешки и прячешься от монстров, которые становятся умнее и агрессивнее. Тут нет безопасных зон — только больницы, дома с проклятием и тревожное ощущение, что за тобой уже выехали.
Играй по своим правилам: включи фонарик, изучай карту, выбирай сложность — 6, 12, 20 или 30 мешков, которые нужно собрать, чтобы выжить. С каждой новой попыткой враги адаптируются, а напряжение растёт. Скорость и смелость — твои главные союзники. Проверь, сможешь ли ты пережить ночь в городе, где всё уже давно мертво… кроме охотников.
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.