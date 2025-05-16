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GTA: Ghostly Tales Alive Scary

GTA: Ghostly Tales Alive Scary 7.20

Город-призрак, мешки с тайнами и монстры, что эволюционируют в темноте
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Версия:
7.20
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
NR GMR
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 16:30
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 579 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

GTA: Ghostly Tales Alive Scary — это хоррор-экшен в открытом мире, где каждую минуту ты исследуешь заброшенные улицы, собираешь мешки и прячешься от монстров, которые становятся умнее и агрессивнее. Тут нет безопасных зон — только больницы, дома с проклятием и тревожное ощущение, что за тобой уже выехали.


Играй по своим правилам: включи фонарик, изучай карту, выбирай сложность — 6, 12, 20 или 30 мешков, которые нужно собрать, чтобы выжить. С каждой новой попыткой враги адаптируются, а напряжение растёт. Скорость и смелость — твои главные союзники. Проверь, сможешь ли ты пережить ночь в городе, где всё уже давно мертво… кроме охотников.


Информация о модах

Полная версия

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Игра входит в подборки:
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GTA на Андроид
 Теги темы: оригинал

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Скачать GTA: Ghostly Tales Alive Scary 579 Мб Ссылка 2 579 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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