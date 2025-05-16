Описание

GTA: Ghostly Tales Alive Scary — это хоррор-экшен в открытом мире, где каждую минуту ты исследуешь заброшенные улицы, собираешь мешки и прячешься от монстров, которые становятся умнее и агрессивнее. Тут нет безопасных зон — только больницы, дома с проклятием и тревожное ощущение, что за тобой уже выехали.





Играй по своим правилам: включи фонарик, изучай карту, выбирай сложность — 6, 12, 20 или 30 мешков, которые нужно собрать, чтобы выжить. С каждой новой попыткой враги адаптируются, а напряжение растёт. Скорость и смелость — твои главные союзники. Проверь, сможешь ли ты пережить ночь в городе, где всё уже давно мертво… кроме охотников.