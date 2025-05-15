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GTA 5 : Mobile MODE (Мод, Без рекламы)

GTA 5 : Mobile MODE (Мод, Без рекламы) 1

Гоняй по улицам мегаполиса, настраивай тачки и рви вперёд с нитро
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Версия:
1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 14:05
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

GTA 5: Mobile MODE — это мобильная аркадная гонка в открытом городе, где каждое нажатие газа приносит адреналин. Садись за руль крутых машин, участвуй в уличных заездах и исследуй мегаполис, который живёт своей жизнью. Каждые пять минут ты: выбираешь маршрут, объезжаешь пробки, зарабатываешь очки — и решаешь, как победить следующего соперника.


Глубокая система кастомизации позволяет прокачивать машину: усиливай двигатель, повышай манёвренность и устанавливай нитро для резкого ускорения. Впереди — сотни трасс и заездов с ИИ или другими игроками. Игра оптимизирована для смартфонов, работает офлайн и позволяет погрузиться в атмосферу динамичного уличного драйва. Готов гонять? Тогда выходи на старт.


Информация о модах

Без рекламы

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Игра входит в подборки:
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GTA на Андроид
 Теги темы: Без рекламы

Скачать GTA 5 : Mobile MODE (Мод, Без рекламы) v1 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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