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Simulator Perang Sarung 3D (Мод, Много монет)

Simulator Perang Sarung 3D (Мод, Много монет) 42

Война саронгов начинается! Используй магию, побеждай и веселись с друзьями
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Версия:
42
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
LemauDev
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 15:10
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 101 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Bocil Sakti: Sarong War — это безумная 3D-экшен-игра с юмором, магией и саронгами в главной роли. Каждые 5 минут ты бегаешь по деревне Босил Баагия, сражаешься с другими босилами с помощью волшебного саронга и активируешь смешные, но мощные приёмы. Игровой процесс динамичный, простой и создан, чтобы приносить максимум веселья — особенно во время Рамадана.


В Bocil Sakti: Sarong War сочетаются магические атаки, кастомизация персонажа и онлайн-мультиплеер до 10 игроков. Можно играть с друзьями в одной комнате, менять скины, устраивать хаотичные битвы и просто весело проводить время. Атмосфера деревни, озорной стиль и локальные шутки делают игру особенно яркой и запоминающейся. Хочешь почувствовать себя настоящим босилом с волшебным саронгом? Тогда собирай друзей и начинай бой!


Информация о модах

Неограниченное количество монет

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 Теги темы: Много монет

Скачать Simulator Perang Sarung 3D (Мод, Много монет) v42 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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