Описание

Bocil Sakti: Sarong War — это безумная 3D-экшен-игра с юмором, магией и саронгами в главной роли. Каждые 5 минут ты бегаешь по деревне Босил Баагия, сражаешься с другими босилами с помощью волшебного саронга и активируешь смешные, но мощные приёмы. Игровой процесс динамичный, простой и создан, чтобы приносить максимум веселья — особенно во время Рамадана.





В Bocil Sakti: Sarong War сочетаются магические атаки, кастомизация персонажа и онлайн-мультиплеер до 10 игроков. Можно играть с друзьями в одной комнате, менять скины, устраивать хаотичные битвы и просто весело проводить время. Атмосфера деревни, озорной стиль и локальные шутки делают игру особенно яркой и запоминающейся. Хочешь почувствовать себя настоящим босилом с волшебным саронгом? Тогда собирай друзей и начинай бой!