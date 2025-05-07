Simulator Perang Sarung 3D (Мод, Много монет) 42
Война саронгов начинается! Используй магию, побеждай и веселись с друзьями
Bocil Sakti: Sarong War — это безумная 3D-экшен-игра с юмором, магией и саронгами в главной роли. Каждые 5 минут ты бегаешь по деревне Босил Баагия, сражаешься с другими босилами с помощью волшебного саронга и активируешь смешные, но мощные приёмы. Игровой процесс динамичный, простой и создан, чтобы приносить максимум веселья — особенно во время Рамадана.
В Bocil Sakti: Sarong War сочетаются магические атаки, кастомизация персонажа и онлайн-мультиплеер до 10 игроков. Можно играть с друзьями в одной комнате, менять скины, устраивать хаотичные битвы и просто весело проводить время. Атмосфера деревни, озорной стиль и локальные шутки делают игру особенно яркой и запоминающейся. Хочешь почувствовать себя настоящим босилом с волшебным саронгом? Тогда собирай друзей и начинай бой!
Неограниченное количество монет
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