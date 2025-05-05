Описание

Crystal Quest - Это выживалка с элементами приключения и автоматизации, где ты оказываешься на чужой планете с одной целью — починить корабль и улететь. Каждые 5 минут ты собираешь ресурсы, строишь базу, добываешь кристаллы и расширяешь возможности своего убежища. Всё начинается с пары камней и огня, но постепенно ты превращаешь пустошь в работающую систему выживания.





В Crystal Quest сочетаются крафт, фермерство и исследования подземелий, где можно найти редкие материалы и загадочные артефакты. Улучшай инструменты, автоматизируй сбор ресурсов, открывай новые биомы и шаг за шагом приближайся к починке корабля. Враждебная флора и скрытые ловушки заставят быть внимательным, но именно это делает каждый вылазку увлекательной. Готов выжить и найти путь домой? Тогда пора копать — и строить.