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Crystal Quest (Мод Меню)

Crystal Quest (Мод Меню) 0.1

Исследуй планету, строй ферму и найди путь домой
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Версия:
0.1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Nytro Games
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 15:39
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 88 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

Crystal Quest - Это выживалка с элементами приключения и автоматизации, где ты оказываешься на чужой планете с одной целью — починить корабль и улететь. Каждые 5 минут ты собираешь ресурсы, строишь базу, добываешь кристаллы и расширяешь возможности своего убежища. Всё начинается с пары камней и огня, но постепенно ты превращаешь пустошь в работающую систему выживания.


В Crystal Quest сочетаются крафт, фермерство и исследования подземелий, где можно найти редкие материалы и загадочные артефакты. Улучшай инструменты, автоматизируй сбор ресурсов, открывай новые биомы и шаг за шагом приближайся к починке корабля. Враждебная флора и скрытые ловушки заставят быть внимательным, но именно это делает каждый вылазку увлекательной. Готов выжить и найти путь домой? Тогда пора копать — и строить.


Информация о модах

Меню модов 

Добавить билет в подземелье

Добавить драгоценный камень

Добавить слиток

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Crystal Quest (Мод Меню) v0.1 MOD APK

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Скачать Crystal Quest (Мод Меню) 88 Мб Ссылка 2 88 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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