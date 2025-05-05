Crystal Quest (Мод Меню) 0.1
Исследуй планету, строй ферму и найди путь домой
Crystal Quest - Это выживалка с элементами приключения и автоматизации, где ты оказываешься на чужой планете с одной целью — починить корабль и улететь. Каждые 5 минут ты собираешь ресурсы, строишь базу, добываешь кристаллы и расширяешь возможности своего убежища. Всё начинается с пары камней и огня, но постепенно ты превращаешь пустошь в работающую систему выживания.
В Crystal Quest сочетаются крафт, фермерство и исследования подземелий, где можно найти редкие материалы и загадочные артефакты. Улучшай инструменты, автоматизируй сбор ресурсов, открывай новые биомы и шаг за шагом приближайся к починке корабля. Враждебная флора и скрытые ловушки заставят быть внимательным, но именно это делает каждый вылазку увлекательной. Готов выжить и найти путь домой? Тогда пора копать — и строить.
Меню модов
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.