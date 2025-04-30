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Broken Sword 2: Remastered (Мод, Unlocked)

Broken Sword 2: Remastered (Мод, Unlocked) 3.5.3

Заговор, артефакт и интриги — классика приключений возвращается
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Версия:
3.5.3
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Revolution Software Ltd
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 12:17
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 775 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19
Скриншоты
Описание

Broken Sword 2 – the Smoking Mirror: RemasteredЭто сюжетный квест в духе лучших point-and-click традиций, где тебя ждёт расследование, древние тайны и опасные преследователи. Каждые 5 минут ты разгадываешь головоломки, изучаешь улики и перемещаешься по экзотическим локациям — от Парижа до Центральной Америки. Нико случайно находит резной обсидиановый камень, и вместе с Джорджем она оказывается втянутой в конфликт, где за мистикой скрываются вполне реальные угрозы.


В Broken Sword 2 – the Smoking Mirror: Remastered тебя ждёт обновлённая графика, улучшенный интерфейс и полноценная озвучка, включая оригинальные голоса героев. История закручена: древние культы, бандитские группировки, погони и моральные выборы. Поддержка сенсорного управления делает игру удобной для мобильных устройств. Если ты любишь приключения с характером и атмосферой — это идеальный повод снова вернуться к Джорджу и Нико.


Информация о модах

Разблокированная игра

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 Теги темы: Unlocked

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Скачать Broken Sword 2: Remastered (Мод, Unlocked) 775 Мб Ссылка 2 775 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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