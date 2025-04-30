Broken Sword 2: Remastered (Мод, Unlocked) 3.5.3
Заговор, артефакт и интриги — классика приключений возвращается
Broken Sword 2 – the Smoking Mirror: Remastered - Это сюжетный квест в духе лучших point-and-click традиций, где тебя ждёт расследование, древние тайны и опасные преследователи. Каждые 5 минут ты разгадываешь головоломки, изучаешь улики и перемещаешься по экзотическим локациям — от Парижа до Центральной Америки. Нико случайно находит резной обсидиановый камень, и вместе с Джорджем она оказывается втянутой в конфликт, где за мистикой скрываются вполне реальные угрозы.
В Broken Sword 2 – the Smoking Mirror: Remastered тебя ждёт обновлённая графика, улучшенный интерфейс и полноценная озвучка, включая оригинальные голоса героев. История закручена: древние культы, бандитские группировки, погони и моральные выборы. Поддержка сенсорного управления делает игру удобной для мобильных устройств. Если ты любишь приключения с характером и атмосферой — это идеальный повод снова вернуться к Джорджу и Нико.
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