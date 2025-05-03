Repo Evil Treasure Mobile Game 1.0.2
Кооперативный хоррор, где каждое ваше движение может стоить жизни
Repo Evil Treasure — это напряжённый мультиплеерный хоррор с элементами симулятора на выживание. Вместе с командой вы отправляетесь в мрачные заброшенные здания, чтобы найти ценные предметы — и попытаться вернуться живыми. Вас ждёт проработка физики, тревожная атмосфера и ловушки, которые реагируют даже на малейший звук. Один неверный шаг — и вы привлечёте внимание того, что прячется во тьме.
В игре есть процедурно генерируемые карты, глубокая командная кооперация и динамика, в которой каждая миссия становится уникальной. Тащите тяжёлую добычу, пробирайтесь сквозь скрипучие двери, действуйте слаженно и молча — или готовьтесь к худшему. Поддерживается многопользовательская игра, работает на мобильных устройствах, и не требует постоянного подключения к интернету для одиночного режима. Готов ли ты к рейду, где само здание — ваш враг?
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
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