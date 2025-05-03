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Repo Evil Treasure Mobile Game

Repo Evil Treasure Mobile Game 1.0.2

Кооперативный хоррор, где каждое ваше движение может стоить жизни
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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Tap2View
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 19:38
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 183 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

Repo Evil Treasure — это напряжённый мультиплеерный хоррор с элементами симулятора на выживание. Вместе с командой вы отправляетесь в мрачные заброшенные здания, чтобы найти ценные предметы — и попытаться вернуться живыми. Вас ждёт проработка физики, тревожная атмосфера и ловушки, которые реагируют даже на малейший звук. Один неверный шаг — и вы привлечёте внимание того, что прячется во тьме.


В игре есть процедурно генерируемые карты, глубокая командная кооперация и динамика, в которой каждая миссия становится уникальной. Тащите тяжёлую добычу, пробирайтесь сквозь скрипучие двери, действуйте слаженно и молча — или готовьтесь к худшему. Поддерживается многопользовательская игра, работает на мобильных устройствах, и не требует постоянного подключения к интернету для одиночного режима. Готов ли ты к рейду, где само здание — ваш враг?


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

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Скачать Repo Evil Treasure Mobile Game 183 Мб Ссылка 2 183 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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