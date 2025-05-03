Описание

Repo Evil Treasure — это напряжённый мультиплеерный хоррор с элементами симулятора на выживание. Вместе с командой вы отправляетесь в мрачные заброшенные здания, чтобы найти ценные предметы — и попытаться вернуться живыми. Вас ждёт проработка физики, тревожная атмосфера и ловушки, которые реагируют даже на малейший звук. Один неверный шаг — и вы привлечёте внимание того, что прячется во тьме.





В игре есть процедурно генерируемые карты, глубокая командная кооперация и динамика, в которой каждая миссия становится уникальной. Тащите тяжёлую добычу, пробирайтесь сквозь скрипучие двери, действуйте слаженно и молча — или готовьтесь к худшему. Поддерживается многопользовательская игра, работает на мобильных устройствах, и не требует постоянного подключения к интернету для одиночного режима. Готов ли ты к рейду, где само здание — ваш враг?