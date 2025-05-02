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Sunset Hills (Мод, Unlocked)

Sunset Hills (Мод, Unlocked) 1.0.22

Война позади, но её следы живут в памяти и словах друзей
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Версия:
1.0.22
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
CottonGame
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Сегодня, 01:59
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Sunset Hills — это сюжетная point-and-click игра, в которой ты сыграешь за писателя Нико, отправляющегося в путешествие по послевоенным странам и городам. Каждые пять минут — встреча с новыми людьми, поиск следов прошлого, разговоры о дружбе и потерях. События разворачиваются в живописном мире с элементами головоломок и тонкой эмоциональной историей.


Игра предлагает рисованный художественный стиль, сложные загадки, глубоких персонажей и тёплую атмосферу, где даже случайная встреча с щенком может сыграть важную роль. Собирай воспоминания, исследуй окружение, решай задачи и открывай личную правду Нико. Русская локализация в разработке, и скоро она сделает этот путь ещё ближе игрокам.


Информация о модах

Разблокированная игра

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 Теги темы: Unlocked

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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