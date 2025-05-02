Описание

Sunset Hills — это сюжетная point-and-click игра, в которой ты сыграешь за писателя Нико, отправляющегося в путешествие по послевоенным странам и городам. Каждые пять минут — встреча с новыми людьми, поиск следов прошлого, разговоры о дружбе и потерях. События разворачиваются в живописном мире с элементами головоломок и тонкой эмоциональной историей.





Игра предлагает рисованный художественный стиль, сложные загадки, глубоких персонажей и тёплую атмосферу, где даже случайная встреча с щенком может сыграть важную роль. Собирай воспоминания, исследуй окружение, решай задачи и открывай личную правду Нико. Русская локализация в разработке, и скоро она сделает этот путь ещё ближе игрокам.