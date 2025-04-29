Копаем яму искатель сокровищ (Мод, Без рекламы) 1.0
Копай землю, находи сокровища и стань лучшим кладоискателем
Копаем яму: Искатель сокровищ — это симулятор с трёхмерной графикой и реалистичной механикой копания, в котором ты отправляешься в подземное приключение. Каждые пять минут ты срываешь новый слой земли, находишь золото, редкие минералы или забытые артефакты. Всё начинается с простого инструмента, но с каждым трофеем ты открываешь новые возможности и прокачиваешь своё снаряжение.
Игра предлагает многоуровневые локации, прогрессию в добыче ресурсов, сбор коллекций и исследование потайных уголков подземного мира. Работает офлайн, подойдёт как для коротких сессий, так и для длительного раскопочного марафона. Любишь копать, собирать, исследовать и удивляться? Тогда тебе точно стоит попробовать себя в роли настоящего искателя сокровищ.
Взлом скорости, без рекламы.
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.