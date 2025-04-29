Описание

Копаем яму: Искатель сокровищ — это симулятор с трёхмерной графикой и реалистичной механикой копания, в котором ты отправляешься в подземное приключение. Каждые пять минут ты срываешь новый слой земли, находишь золото, редкие минералы или забытые артефакты. Всё начинается с простого инструмента, но с каждым трофеем ты открываешь новые возможности и прокачиваешь своё снаряжение.





Игра предлагает многоуровневые локации, прогрессию в добыче ресурсов, сбор коллекций и исследование потайных уголков подземного мира. Работает офлайн, подойдёт как для коротких сессий, так и для длительного раскопочного марафона. Любишь копать, собирать, исследовать и удивляться? Тогда тебе точно стоит попробовать себя в роли настоящего искателя сокровищ.