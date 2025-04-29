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Копаем яму искатель сокровищ (Мод, Без рекламы)

Копаем яму искатель сокровищ (Мод, Без рекламы) 1.0

Копай землю, находи сокровища и стань лучшим кладоискателем
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
9 Fox Labs
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:35
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 82 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Копаем яму: Искатель сокровищ — это симулятор с трёхмерной графикой и реалистичной механикой копания, в котором ты отправляешься в подземное приключение. Каждые пять минут ты срываешь новый слой земли, находишь золото, редкие минералы или забытые артефакты. Всё начинается с простого инструмента, но с каждым трофеем ты открываешь новые возможности и прокачиваешь своё снаряжение.


Игра предлагает многоуровневые локации, прогрессию в добыче ресурсов, сбор коллекций и исследование потайных уголков подземного мира. Работает офлайн, подойдёт как для коротких сессий, так и для длительного раскопочного марафона. Любишь копать, собирать, исследовать и удивляться? Тогда тебе точно стоит попробовать себя в роли настоящего искателя сокровищ.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать Копаем яму искатель сокровищ (Мод, Без рекламы) 82 Мб Ссылка 2 82 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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