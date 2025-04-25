Jolly Good: Cakes and Ale (Мод, Unlocked) 1.1.14
Вступи в элитный клуб, замути авантюру и выпутайся с честью (или хотя бы с чаем)
Jolly Good: Cakes and Ale — это текстовая приключенческая игра с юмором, викторианским шармом и элементами интриг. Ты — новый член лондонского клуба "Благородные газы", где каждое решение ведёт к деньгам, скандалам или славе. Каждые пять минут ты придумываешь очередной план, ввязываешься в социальную игру, плетёшь интригу — и пытаешься выйти из всего этого с минимальными потерями (и полным бокалом).
Игра построена на богатом тексте, остроумных диалогах и свободе выбора. Здесь важны репутация, связи и умение сохранять лицо, даже если всё рушится. Работает офлайн, подойдёт поклонникам Choice of Games, театра абсурда и тех, кто любит просчитывать последствия не самых здравых решений. Ты не просто герой — ты джентльмен… или почти.
1. Разблокированные истории
2. Разблокировано отсутствие рекламы
3. Улучшенная статистика (качества, заслуживающие внимания)
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.