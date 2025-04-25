Описание

Jolly Good: Cakes and Ale — это текстовая приключенческая игра с юмором, викторианским шармом и элементами интриг. Ты — новый член лондонского клуба "Благородные газы", где каждое решение ведёт к деньгам, скандалам или славе. Каждые пять минут ты придумываешь очередной план, ввязываешься в социальную игру, плетёшь интригу — и пытаешься выйти из всего этого с минимальными потерями (и полным бокалом).





Игра построена на богатом тексте, остроумных диалогах и свободе выбора. Здесь важны репутация, связи и умение сохранять лицо, даже если всё рушится. Работает офлайн, подойдёт поклонникам Choice of Games, театра абсурда и тех, кто любит просчитывать последствия не самых здравых решений. Ты не просто герой — ты джентльмен… или почти.