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Jolly Good: Cakes and Ale (Мод, Unlocked)

Jolly Good: Cakes and Ale (Мод, Unlocked) 1.1.14

Вступи в элитный клуб, замути авантюру и выпутайся с честью (или хотя бы с чаем)
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Версия:
1.1.14
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Choice of Games LLC
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 21:35
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 11 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Jolly Good: Cakes and Ale — это текстовая приключенческая игра с юмором, викторианским шармом и элементами интриг. Ты — новый член лондонского клуба "Благородные газы", где каждое решение ведёт к деньгам, скандалам или славе. Каждые пять минут ты придумываешь очередной план, ввязываешься в социальную игру, плетёшь интригу — и пытаешься выйти из всего этого с минимальными потерями (и полным бокалом).


Игра построена на богатом тексте, остроумных диалогах и свободе выбора. Здесь важны репутация, связи и умение сохранять лицо, даже если всё рушится. Работает офлайн, подойдёт поклонникам Choice of Games, театра абсурда и тех, кто любит просчитывать последствия не самых здравых решений. Ты не просто герой — ты джентльмен… или почти.


Информация о модах

1. Разблокированные истории

2. Разблокировано отсутствие рекламы

3. Улучшенная статистика (качества, заслуживающие внимания)

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Jolly Good: Cakes and Ale (Мод, Unlocked) v1.1.14 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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