Chiikawa Pocket (Мод меню) 1.1.11
Отдохни вместе с Чиикавой — любимым персонажем Японии в милой казуальной игре
Chiikawa Pocket — это тёплая и расслабляющая игра, в которой ты проводишь время с Чиикавой и его друзьями. Каждые несколько минут ты кормишь, играешь, наблюдаешь за их реакциями или просто смотришь, как они мило проводят день. Всё оформлено в узнаваемом стиле оригинала — с анимациями, звуками и атмосферой, от которой невозможно не улыбнуться.
Игра подойдёт для любого возраста и не требует спешки. Ты можешь играть офлайн, запускать её во время перерыва или перед сном. Чиикава — дважды победитель премии Japan Character Awards, а его аккаунт X уже собрал миллионы подписчиков. Теперь ты можешь провести день рядом с ним, когда захочешь. Просто открой игру — и попадёшь в мир уюта и спокойствия.
- Меню модов
- Множитель урона
- Режим бога
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Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.