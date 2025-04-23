Описание

Chiikawa Pocket — это тёплая и расслабляющая игра, в которой ты проводишь время с Чиикавой и его друзьями. Каждые несколько минут ты кормишь, играешь, наблюдаешь за их реакциями или просто смотришь, как они мило проводят день. Всё оформлено в узнаваемом стиле оригинала — с анимациями, звуками и атмосферой, от которой невозможно не улыбнуться.





Игра подойдёт для любого возраста и не требует спешки. Ты можешь играть офлайн, запускать её во время перерыва или перед сном. Чиикава — дважды победитель премии Japan Character Awards, а его аккаунт X уже собрал миллионы подписчиков. Теперь ты можешь провести день рядом с ним, когда захочешь. Просто открой игру — и попадёшь в мир уюта и спокойствия.