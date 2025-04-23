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Chiikawa Pocket (Мод меню)

Chiikawa Pocket (Мод меню) 1.1.11

Отдохни вместе с Чиикавой — любимым персонажем Японии в милой казуальной игре
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Версия:
1.1.11
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Applibot, Inc.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 18:45
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 315 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Chiikawa Pocket — это тёплая и расслабляющая игра, в которой ты проводишь время с Чиикавой и его друзьями. Каждые несколько минут ты кормишь, играешь, наблюдаешь за их реакциями или просто смотришь, как они мило проводят день. Всё оформлено в узнаваемом стиле оригинала — с анимациями, звуками и атмосферой, от которой невозможно не улыбнуться.


Игра подойдёт для любого возраста и не требует спешки. Ты можешь играть офлайн, запускать её во время перерыва или перед сном. Чиикава — дважды победитель премии Japan Character Awards, а его аккаунт X уже собрал миллионы подписчиков. Теперь ты можешь провести день рядом с ним, когда захочешь. Просто открой игру — и попадёшь в мир уюта и спокойствия.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Режим бога
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Chiikawa Pocket (Мод меню) v1.1.11 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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