Описание

Chroma Quaternion — это классическая пиксельная JRPG, действие которой разворачивается в мире, поделенном на четыре царства — Весны, Лета, Осени и Зимы. Каждые 5 минут ты участвуешь в пошаговых боях, исследуешь земли и принимаешь судьбоносные решения, которые ведут тебя всё дальше в поиске истины. Игроки берут на себя роли Искателей приключений, путешествующих по королевствам, чтобы раскрыть природу странных событий, нарушающих равновесие.





В Chroma Quaternion сочетаются глубокая система ролей, уникальная механика Act Over и насыщенный фэнтези-сеттинг. Каждый герой может сочетать до трёх ролей одновременно, что позволяет настраивать стиль игры, способности и даже внешний вид. В бою ты накапливаешь сферы, чтобы активировать цепочку из четырёх действий за ход, что открывает тактические возможности. Всё это дополнено очаровательной пиксельной графикой и атмосферной музыкой. Прими свою роль — или сразись с судьбой, чтобы выбрать собственный путь.