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RPG Chroma Quaternion (Мод Меню)

RPG Chroma Quaternion (Мод Меню) 1.1.9г

Исследуй четыре королевства и раскрой свою судьбу в мире времён года
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Версия:
1.1.9г
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
KEMCO
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 16:49
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 138 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
28
Скриншоты
Описание

Chroma Quaternion — это классическая пиксельная JRPG, действие которой разворачивается в мире, поделенном на четыре царства — Весны, Лета, Осени и Зимы. Каждые 5 минут ты участвуешь в пошаговых боях, исследуешь земли и принимаешь судьбоносные решения, которые ведут тебя всё дальше в поиске истины. Игроки берут на себя роли Искателей приключений, путешествующих по королевствам, чтобы раскрыть природу странных событий, нарушающих равновесие.


В Chroma Quaternion сочетаются глубокая система ролей, уникальная механика Act Over и насыщенный фэнтези-сеттинг. Каждый герой может сочетать до трёх ролей одновременно, что позволяет настраивать стиль игры, способности и даже внешний вид. В бою ты накапливаешь сферы, чтобы активировать цепочку из четырёх действий за ход, что открывает тактические возможности. Всё это дополнено очаровательной пиксельной графикой и атмосферной музыкой. Прими свою роль — или сразись с судьбой, чтобы выбрать собственный путь.


Информация о модах

Меню

Неограниченная премиальная валюта

Разблокировано Без рекламы

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 Теги темы: Мод меню

Скачать RPG Chroma Quaternion (Мод Меню) v1.1.9г MOD APK

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Скачать RPG Chroma Quaternion (Мод Меню) 138 Мб Ссылка 2 138 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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