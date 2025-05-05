RPG Chroma Quaternion (Мод Меню) 1.1.9г
Исследуй четыре королевства и раскрой свою судьбу в мире времён года
Chroma Quaternion — это классическая пиксельная JRPG, действие которой разворачивается в мире, поделенном на четыре царства — Весны, Лета, Осени и Зимы. Каждые 5 минут ты участвуешь в пошаговых боях, исследуешь земли и принимаешь судьбоносные решения, которые ведут тебя всё дальше в поиске истины. Игроки берут на себя роли Искателей приключений, путешествующих по королевствам, чтобы раскрыть природу странных событий, нарушающих равновесие.
В Chroma Quaternion сочетаются глубокая система ролей, уникальная механика Act Over и насыщенный фэнтези-сеттинг. Каждый герой может сочетать до трёх ролей одновременно, что позволяет настраивать стиль игры, способности и даже внешний вид. В бою ты накапливаешь сферы, чтобы активировать цепочку из четырёх действий за ход, что открывает тактические возможности. Всё это дополнено очаровательной пиксельной графикой и атмосферной музыкой. Прими свою роль — или сразись с судьбой, чтобы выбрать собственный путь.
Меню
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