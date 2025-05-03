Описание

Monster Crest: Soul Hunt — это автономная ролевая игра с пошаговыми боями, где ты строишь свою стратегию и сражаешься с монстрами в битвах один на один. Исследуй мир, прокачивай героев, собирай снаряжение и открывай новых союзников — каждый шаг приносит награду и делает тебя сильнее. А когда ты готов — выходи против элитных боссов с уникальными механиками.





В игре более 50 монстров, тактические способности, рост персонажа через артефакты и апгрейды, а также множество режимов испытаний. Ты не зависишь от интернета — всё работает офлайн. Участвуй в ежедневных заданиях, собирай души, комбинируй таланты и продвигайся к вершине. Идеальный выбор для тех, кто хочет вдумчивой RPG без лишней суеты.