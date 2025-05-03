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Monster Crest: Idle RPG Hunt (Мод меню)

Monster Crest: Idle RPG Hunt (Мод меню) 1.3.2

Динамичные сражения, боссы с механиками и рост героя — без онлайна
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Версия:
1.3.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Casual Bach Gia Game
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Вчера, 22:13
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 146 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Monster Crest: Soul Hunt — это автономная ролевая игра с пошаговыми боями, где ты строишь свою стратегию и сражаешься с монстрами в битвах один на один. Исследуй мир, прокачивай героев, собирай снаряжение и открывай новых союзников — каждый шаг приносит награду и делает тебя сильнее. А когда ты готов — выходи против элитных боссов с уникальными механиками.


В игре более 50 монстров, тактические способности, рост персонажа через артефакты и апгрейды, а также множество режимов испытаний. Ты не зависишь от интернета — всё работает офлайн. Участвуй в ежедневных заданиях, собирай души, комбинируй таланты и продвигайся к вершине. Идеальный выбор для тех, кто хочет вдумчивой RPG без лишней суеты.


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 Теги темы: Мод меню

Скачать Monster Crest: Idle RPG Hunt (Мод меню) v1.3.2 MOD APK

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Скачать Monster Crest: Idle RPG Hunt (Мод меню) 146 Мб Ссылка 2 146 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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