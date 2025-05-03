Monster Crest: Idle RPG Hunt (Мод меню) 1.3.2
Динамичные сражения, боссы с механиками и рост героя — без онлайна
Monster Crest: Soul Hunt — это автономная ролевая игра с пошаговыми боями, где ты строишь свою стратегию и сражаешься с монстрами в битвах один на один. Исследуй мир, прокачивай героев, собирай снаряжение и открывай новых союзников — каждый шаг приносит награду и делает тебя сильнее. А когда ты готов — выходи против элитных боссов с уникальными механиками.
В игре более 50 монстров, тактические способности, рост персонажа через артефакты и апгрейды, а также множество режимов испытаний. Ты не зависишь от интернета — всё работает офлайн. Участвуй в ежедневных заданиях, собирай души, комбинируй таланты и продвигайся к вершине. Идеальный выбор для тех, кто хочет вдумчивой RPG без лишней суеты.
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.