Silver and Blood 1.1.280.370.3
Открой тайны Кроваворожденных и выживи в мире, где кровь хранит воспоминания
Silver and Blood — это тёмное фэнтезийное приключение, где древние алхимики, жаждущие вечной жизни, создали Кроваворожденных — бессмертных, несущих память через кровь. Ты играешь за Ноя — юношу, которого в 1353 году признали еретиком и обрекли на смерть. Каждые пять минут ты идёшь по пути, где спасение приходит от загадочной девушки, меняющей твою судьбу навсегда.
Игра сочетает мрачную атмосферу Средневековья, эпическое повествование и глубокую мифологию, где кровь — это сила, проклятие и ключ к древней тайне. Впереди — путешествия, древние ордена, расколотые города и борьба за право на жизнь. Поддерживается офлайн, идеально подойдёт тем, кто ищет сюжетное фэнтези с интригами, трагедиями и ощущением, что на кону стоит весь мир.
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