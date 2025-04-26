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Silver and Blood

Silver and Blood 1.1.280.370.3

Открой тайны Кроваворожденных и выживи в мире, где кровь хранит воспоминания
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Версия:
1.1.280.370.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Vizta Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 07:29
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 752 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
22
Скриншоты
Описание

Silver and Blood — это тёмное фэнтезийное приключение, где древние алхимики, жаждущие вечной жизни, создали Кроваворожденных — бессмертных, несущих память через кровь. Ты играешь за Ноя — юношу, которого в 1353 году признали еретиком и обрекли на смерть. Каждые пять минут ты идёшь по пути, где спасение приходит от загадочной девушки, меняющей твою судьбу навсегда.


Игра сочетает мрачную атмосферу Средневековья, эпическое повествование и глубокую мифологию, где кровь — это сила, проклятие и ключ к древней тайне. Впереди — путешествия, древние ордена, расколотые города и борьба за право на жизнь. Поддерживается офлайн, идеально подойдёт тем, кто ищет сюжетное фэнтези с интригами, трагедиями и ощущением, что на кону стоит весь мир.


Информация о модах

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 Теги темы: оригинал

Скачать Silver and Blood v1.1.280.370.3 MOD APK

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Скачать Silver and Blood 752 Мб Ссылка 2 752 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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