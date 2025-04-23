Описание

FishingFantasy — это казуальная RPG с элементами фэнтези и рыбалки, идеально подходящая для коротких сессий. Каждые несколько минут ты выбираешь место, удочку, наживку — и ждёшь, пока поплавок уйдёт под воду. Простое управление: заброс, поклёвка, подтягивание — всё интуитивно и без лишней суеты. Играть можно даже офлайн, а одна сессия занимает меньше минуты.





В мире FishingFantasy ты ловишь не только рыбу. Монстры, артефакты, загадочные предметы и редкие существа — всё может попасться на крючок. Исследуй разные зоны, открывай новые снасти, пополняй коллекцию и наслаждайся неожиданностями. Игра полностью бесплатна, без доната и таймеров. Это фэнтези, где вместо меча — удочка, а каждый улов может изменить ход дня.