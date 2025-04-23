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FishingFantasy (Мод меню)

FishingFantasy (Мод меню) 2.0.2

Лови рыбу и не только — погрузись в волшебную рыбалку, где каждая поклёвка — сюрприз
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Версия:
2.0.2
Требования:
Android 10
Разработчик:
TrickStAr Studio
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 20:45
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 215 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

FishingFantasy — это казуальная RPG с элементами фэнтези и рыбалки, идеально подходящая для коротких сессий. Каждые несколько минут ты выбираешь место, удочку, наживку — и ждёшь, пока поплавок уйдёт под воду. Простое управление: заброс, поклёвка, подтягивание — всё интуитивно и без лишней суеты. Играть можно даже офлайн, а одна сессия занимает меньше минуты.


В мире FishingFantasy ты ловишь не только рыбу. Монстры, артефакты, загадочные предметы и редкие существа — всё может попасться на крючок. Исследуй разные зоны, открывай новые снасти, пополняй коллекцию и наслаждайся неожиданностями. Игра полностью бесплатна, без доната и таймеров. Это фэнтези, где вместо меча — удочка, а каждый улов может изменить ход дня.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Неограниченное количество монет
  • Неограниченная энергия
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 Теги темы: Мод меню

Скачать FishingFantasy (Мод меню) v2.0.2 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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