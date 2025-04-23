FishingFantasy (Мод меню) 2.0.2
Лови рыбу и не только — погрузись в волшебную рыбалку, где каждая поклёвка — сюрприз
FishingFantasy — это казуальная RPG с элементами фэнтези и рыбалки, идеально подходящая для коротких сессий. Каждые несколько минут ты выбираешь место, удочку, наживку — и ждёшь, пока поплавок уйдёт под воду. Простое управление: заброс, поклёвка, подтягивание — всё интуитивно и без лишней суеты. Играть можно даже офлайн, а одна сессия занимает меньше минуты.
В мире FishingFantasy ты ловишь не только рыбу. Монстры, артефакты, загадочные предметы и редкие существа — всё может попасться на крючок. Исследуй разные зоны, открывай новые снасти, пополняй коллекцию и наслаждайся неожиданностями. Игра полностью бесплатна, без доната и таймеров. Это фэнтези, где вместо меча — удочка, а каждый улов может изменить ход дня.
- Меню модов
- Неограниченное количество монет
- Неограниченная энергия
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.