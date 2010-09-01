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Lovelink™- Chapters of Love (Мод, много камней)

Lovelink™- Chapters of Love (Мод, много камней) 2.7.5

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Версия:
2.7.5
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Ludia Inc.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 212 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16 834
Скриншоты
Описание

Lovelink — это симулятор, который точно имитирует опыт использования Tinder для тех, кто не знает, как найти любовь через это приложение, или для тех, кого интересует такой тип свиданий. Игра позволяет погрузиться в мир современных онлайн-знакомств, создавая одну из самых приятных симуляций, которые вы когда-либо испытывали. В отличие от стандартных игр для свиданий, "Lovelink" предлагает уникальный формат: история развивается через текстовые сообщения, предоставляя возможность встречаться и общаться с множеством разных людей.


Игроки будут наслаждаться реальными и захватывающими взаимодействиями, которые напоминают настоящие знакомства в Tinder. Сюжетная линия разворачивается в формате переписок, что делает каждую историю уникальной и персонализированной. Персонажи в игре разнообразны и обладают своими индивидуальными чертами, что позволяет игрокам найти того, кто действительно подходит по духу и интересам. Этот подход к повествованию создаёт иллюзию реальности, погружая игрока в атмосферу настоящих онлайн-свиданий.


В целом, "Lovelink" предлагает настолько реалистичный опыт, что вы сможете представить, будто действительно встречаетесь с реальными людьми в Tinder. Игра подарит множество эмоций и неожиданных поворотов, делая каждый виртуальный роман особенным. Если вы ищете что-то большее, чем обычные игры для свиданий, "Lovelink" станет идеальным выбором, предоставляя захватывающий и увлекательный способ испытать современные интернет-знакомства.


Информация о модах
  • Мод Меню
  • Фотографии разблокированы (сохраните много драгоценных камней)


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 Теги темы: Много денег

Скачать Lovelink™- Chapters of Love (Мод, много камней) v2.7.5 MOD APK

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Скачать Lovelink™- Chapters of Love (Мод, много камней) 212 Мб Ссылка 2 212 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Lovelink™- Chapters of Love (Мод, много камней)


Комментарии (2)
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Curt
Curt 11 мая 2024 09:18
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0
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Tressa
Tressa 8 февраля 2024 06:37
10 Things We All Love About Top Accident Attorney top accident attorney
0
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