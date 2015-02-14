Вы ищете ролевую игру-стрелялку с очаровательными персонажами? Тогда Pandaclip будет подходящим выбором для этих условий. Кроме того, в игре будут созданы персонажи в стиле аниме. Маленькие девочки с симпатичной внешностью и озорным поведением будут главными героями этой игры и подарить игрокам веселые моменты.





Pandaclip - это ролевая игра, выполненная в 2D-стиле. На мир внутри этой игры влияет монстр по имени Черный Медведь. А чтобы сразиться с ними, игрокам предстоит управлять отрядом девушек, специально обученных для борьбы с этим монстром. Хотя игровой процесс разработан в стиле 2D, он содержит множество сюрпризов для игроков, когда они продолжают играть. Даже эти очаровательные девушки будут показывать милые действия и заставлять игроков полюбить их с первого взгляда.