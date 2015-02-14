android-1.ru / Игры / Ролевые / Pandaclip: The Black Thief - Action RPG Shooter (Мод, Много денег)
Pandaclip: The Black Thief - Action RPG Shooter (Мод, Много денег)

Pandaclip: The Black Thief - Action RPG Shooter (Мод, Много денег) 1.9.2

4
1
Скачать (160 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
1.9.2
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Hi-Clay Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 913

Вы ищете ролевую игру-стрелялку с очаровательными персонажами? Тогда Pandaclip будет подходящим выбором для этих условий. Кроме того, в игре будут созданы персонажи в стиле аниме. Маленькие девочки с симпатичной внешностью и озорным поведением будут главными героями этой игры и подарить игрокам веселые моменты.


Pandaclip - это ролевая игра, выполненная в 2D-стиле. На мир внутри этой игры влияет монстр по имени Черный Медведь. А чтобы сразиться с ними, игрокам предстоит управлять отрядом девушек, специально обученных для борьбы с этим монстром. Хотя игровой процесс разработан в стиле 2D, он содержит множество сюрпризов для игроков, когда они продолжают играть. Даже эти очаровательные девушки будут показывать милые действия и заставлять игроков полюбить их с первого взгляда.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Режим бога
  • Без рекламы
 Теги темы: Много денег

Скачать Pandaclip: The Black Thief - Action RPG Shooter (Мод, Много денег) 1.9.2 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Pandaclip: The Black Thief - Action RPG Shooter (Мод, Много денег) 160 Мб Ссылка 2 160 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Polynesia Adventure (Мод, Много денег)
Polynesia Adventure (Мод, Много денег)
Версия: 2.11.3
Days of Doom™ - Post-apocalyptic PvP RPG (Мод, Много денег)
Days of Doom™ - Post-apocalyptic PvP RPG (Мод, Много денег)
Версия: 1.0.219
Perfume Of Love (Мод, Много звёзд)
Perfume Of Love (Мод, Много звёзд)
Версия: 2.14.15
Hammer Hero - Idle RPG (Мод, Много денег)
Hammer Hero - Idle RPG (Мод, Много денег)
Версия: 1.14
Elune (Мод меню)
Elune (Мод меню)
Версия: 2.11.19
DragonSky : Idle & Merge (Мод меню)
DragonSky : Idle & Merge (Мод меню)
Версия: 1.23.5
Hero Tale - Idle RPG (Мод, Много денег)
Hero Tale - Idle RPG (Мод, Много денег)
Версия: 1.1.8
Tempest: Pirate Action RPG (Мод, Много денег)
Tempest: Pirate Action RPG (Мод, Много денег)
Версия: 1.7.7

Отзывы о Pandaclip: The Black Thief - Action RPG Shooter (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив