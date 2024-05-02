Dead God Land (Мод меню) 0.0.0204
Окунитесь в опустошенную землю, погруженную во тьму и хаос
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Версия:
0.0.0204
Обновлено:
Вчера, 18:08
Возраст:
Требуется места:
≈ 770 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
18
Комментарии:
30
Просмотров:
23 641
Добро пожаловать в опустошенную землю мертвых богов - Dead God Land! В этой захватывающей игре-симуляторе вы окунетесь в мрачный мир, где выживание станет вашей главной целью. Земля, когда-то прославленная своими богами и богинями, теперь погружена во тьму и хаос. Вам предстоит преодолеть новые тайны и испытания, чтобы раскрыть забытую историю этого места.
Однако будьте готовы - ваше путешествие будет полно опасностей и препятствий. В Dead God Land вам придется развивать свои навыки выживания, собирать ресурсы и улучшать свои оружие и снаряжение. Ваша выносливость и умение принимать стратегические решения будут определять вашу судьбу. Вы столкнетесь с новыми видами врагов, которые будут тестировать вашу силу и смекалку.
Информация о модах
- МЕНЮ МОДОВ
- Неограниченное ремесло
- Неограниченное обновление
- Неограниченное строительство
- Строить без материалов
- Неограниченное ускорение работы верстака
- Карта Путешествия 0 Купить
- Замораживание золота
- Максимальный уровень (43)
- Неограниченное бесплатное возрождение (Второе изменение)
- Неограниченный балл обучения
- Неограниченное количество очков навыков
- Неограниченный кредит
- Полная долговечность
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