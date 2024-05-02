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Dead God Land (Мод меню)

Dead God Land (Мод меню) 0.0.0204

Окунитесь в опустошенную землю, погруженную во тьму и хаос
18
8
Скачать (770 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
DevVision Games
Версия:
0.0.0204
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 770 Мб
id приложения:
com.devvisiongames.deadisland
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
18
Комментарии:
30
Просмотров:
23 641

Добро пожаловать в опустошенную землю мертвых богов - Dead God Land! В этой захватывающей игре-симуляторе вы окунетесь в мрачный мир, где выживание станет вашей главной целью. Земля, когда-то прославленная своими богами и богинями, теперь погружена во тьму и хаос. Вам предстоит преодолеть новые тайны и испытания, чтобы раскрыть забытую историю этого места.


Однако будьте готовы - ваше путешествие будет полно опасностей и препятствий. В Dead God Land вам придется развивать свои навыки выживания, собирать ресурсы и улучшать свои оружие и снаряжение. Ваша выносливость и умение принимать стратегические решения будут определять вашу судьбу. Вы столкнетесь с новыми видами врагов, которые будут тестировать вашу силу и смекалку.



Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • Неограниченное ремесло
  • Неограниченное обновление
  • Неограниченное строительство
  • Строить без материалов
  • Неограниченное ускорение работы верстака
  • Карта Путешествия 0 Купить
  • Замораживание золота
  • Максимальный уровень (43)
  • Неограниченное бесплатное возрождение (Второе изменение)
  • Неограниченный балл обучения
  • Неограниченное количество очков навыков
  • Неограниченный кредит
  • Полная долговечность
 Теги темы: Мод меню

Скачать Dead God Land (Мод меню) 0.0.0204 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Dead God Land (Мод меню)
770 Мб
Ссылка 2
770 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Dead God Land (Мод меню)


Комментарии (30)
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VNYK_DEDA65RU
VNYK_DEDA65RU 10 апреля 2024 00:19
рекламааааа!!!!много много рекламы зделайте с этим что нибудь а то вся охота играть проподает блин.
+1
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Павел
Павел 8 октября 2023 14:30
Игра мне не понравилась всё и за жёрства аккумулятора на телефоне моём и да голод и сытость падают быстро. Игре ставлю оценку 1/10
-1
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Гость Тива
Гость Тива 8 сентября 2023 10:57
Не открывает. Ошибка. Ломаный файл.
+4
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Алексей
Алексей 6 сентября 2023 13:33
Здравствуйте! Версия игры 0.00.139 не работает! Исправьте ошибки пожалуйста, игра очень хорошая! В лайтапкс писал без толку! Может быть вы решите проблему с игрой?
+3
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Иван
Иван 4 сентября 2023 20:15
Когда исправят?
+1
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Иван
Иван 3 сентября 2023 19:11
Версия не рабочая.

Исправьте пожалуйста😫🙏🙏💓
+3
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Гость Иван
Гость Иван 3 сентября 2023 19:06
Не запускается ,не работает!
+2
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Гость Сергей
Гость Сергей 28 июля 2023 10:31
Мод не рабочий. Взят на liteapks - он там тоже не работает, они в свою очередь тоже часто просто дергают чужие моды вставляя свой значок. Так что писать сюда чтоб мод поправили бесполезно - пока где-то кто-то не сделает здесь ничего не будет.

Что минусуете? Мод не работает. То что приложение устанавливается, есть иконка меню, ползунки передвигаются, но эффекта нет. Проверьте потом минусы лепите.
+3
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Вика
Вика 28 июля 2023 06:45
Мод не рабочий - бесплатного перемещения нет, крафта и обмена нет, оружие ломается. Исправьте пожалуйста.
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 10 июля 2023 14:28
Гость Андрей,
Попробуйте привязать к соц сети
0
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