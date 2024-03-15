Rogue with the Dead — это непревзойденная ролевая игра в жанре roguelike, но с совершенно новым поворотом. Играйте за Демона-инквизитора, который владеет армией нежити, и проведите их через границу смерти, чтобы вторгнуться в Мир Жизни. Больше никакой траты времени и гринда — вам никогда не придется гриндить дополнительные войска. Реквизируйте их по мере необходимости и ведите свою орду нежити на бесконечные курсы столкновения с ангелами и демонами.





Ваши задачи будут усложняться по мере вашего продвижения, но каждый раз, когда вы умираете, вы становитесь сильнее для следующей попытки. Эта игра идеально подходит для игроков, которые устали от линейных сюжетных линий и хотят чего-то более серьезного, чтобы вонзить свои зубы в часы за часами контента, доступного для повторного прохождения.