android-1.ru / Игры / Ролевые / Rogue with the Dead: Idle RPG (Мод меню)
Rogue with the Dead: Idle RPG (Мод меню)

Rogue with the Dead: Idle RPG (Мод меню) 2.5.2

2
3
Скачать (320 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
room6
Версия:
2.5.2
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 320 Мб
id приложения:
net.room6.horizon
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
4 133

Rogue with the Dead — это непревзойденная ролевая игра в жанре roguelike, но с совершенно новым поворотом. Играйте за Демона-инквизитора, который владеет армией нежити, и проведите их через границу смерти, чтобы вторгнуться в Мир Жизни. Больше никакой траты времени и гринда — вам никогда не придется гриндить дополнительные войска. Реквизируйте их по мере необходимости и ведите свою орду нежити на бесконечные курсы столкновения с ангелами и демонами.


Ваши задачи будут усложняться по мере вашего продвижения, но каждый раз, когда вы умираете, вы становитесь сильнее для следующей попытки. Эта игра идеально подходит для игроков, которые устали от линейных сюжетных линий и хотят чего-то более серьезного, чтобы вонзить свои зубы в часы за часами контента, доступного для повторного прохождения.


Скриншоты

Информация о модах

MOD MENU

✶ Frozen Diamonds (сначала нужно достаточно)

 Теги темы: Мод меню

Скачать Rogue with the Dead: Idle RPG (Мод меню) 2.5.2 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Rogue with the Dead: Idle RPG (Мод меню) 320 Мб Ссылка 2 320 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Food Fantasy (Мод, Один удар, Слабый враг)
Food Fantasy (Мод, Один удар, Слабый враг)
Версия: 1.56.1
Inflation RPG (Мод, Высокий урон/Высокий HP)
Inflation RPG (Мод, Высокий урон/Высокий HP)
Версия: 1.7.2
История любви старш школ аниме (Полная версия)
История любви старш школ аниме (Полная версия)
Версия: 0.2
Reversal Othellonia (Мод, Всегда победа)
Reversal Othellonia (Мод, Всегда победа)
Версия: 15.0.0
Diablo Immortal (Встроенный кэш)
Diablo Immortal (Встроенный кэш)
Версия: 2.3.4
Time Princess: Story Traveler
Time Princess: Story Traveler
Версия: 2.1.0
ИГРА FORGING MARTIAL SPIRIT [КОВКА ОРУЖИЯ X СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ RPG] (Полная версия)
ИГРА FORGING MARTIAL SPIRIT [КОВКА ОРУЖИЯ X СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ RPG] (Полная версия)
Версия: 2.6
Ballet Dolls Dress Up Games (Полная версия)
Ballet Dolls Dress Up Games (Полная версия)
Версия: 1.0

Отзывы о Rogue with the Dead: Idle RPG (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив