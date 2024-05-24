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Diablo Immortal (Встроенный кэш)

Diablo Immortal (Встроенный кэш) 3.0.0

4
3
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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Blizzard Entertainment, Inc.
Версия:
3.0.0
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 3 Гб
id приложения:
com.blizzard.diablo.immortal
Русский язык:
Есть
Лайков:
4
Комментарии:
1
Просмотров:
14 540

Diablo Immortal — это экшен-RPG для мобильных устройств от компании Blizzard Entertainment. Это предыстория к "Diablo III", рассказывающая о событиях, происшедших между "Diablo II: Lord of Destruction" и "Diablo III".


В игре игроки исследуют темные подземелья, сражаются с демонами, выполняют задания и улучшают своих персонажей, собирая новое снаряжение и разблокировывая новые умения. Подобно другим играм серии, "Diablo Immortal" подчеркивает кооперативное прохождение, позволяя игрокам объединяться и сражаться вместе против темных сил.


Элемент "файтинга" (или боевой арены) не является основой игры, хотя такие моменты могут встречаться. Игра предлагает более традиционный подход к экшен-RPG жанру, основанный на исследовании, прокачке персонажа и битвах с врагами.


Скриншоты

Информация о модах

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 Теги темы: Встроенный кэш, оригинал

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Отзывы о Diablo Immortal (Встроенный кэш)


Комментарии (1)
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Александр
Александр 11 декабря 2022 22:16
Сейчас проверю,играть можно, или нет )))
-2
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