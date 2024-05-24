Diablo Immortal — это экшен-RPG для мобильных устройств от компании Blizzard Entertainment. Это предыстория к "Diablo III", рассказывающая о событиях, происшедших между "Diablo II: Lord of Destruction" и "Diablo III".





В игре игроки исследуют темные подземелья, сражаются с демонами, выполняют задания и улучшают своих персонажей, собирая новое снаряжение и разблокировывая новые умения. Подобно другим играм серии, "Diablo Immortal" подчеркивает кооперативное прохождение, позволяя игрокам объединяться и сражаться вместе против темных сил.





Элемент "файтинга" (или боевой арены) не является основой игры, хотя такие моменты могут встречаться. Игра предлагает более традиционный подход к экшен-RPG жанру, основанный на исследовании, прокачке персонажа и битвах с врагами.