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Swords and Sandals 2 Redux (Мод, Unlocked)

Swords and Sandals 2 Redux (Мод, Unlocked) v2.8.6

16
2
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Версия:
2.8.6
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
eGames.com
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Сегодня, 01:50
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 68 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
14 091
Описание

Swords and Sandals 2 Redux предлагает уникальный игровой опыт, в котором игроки погружаются в мир гладиаторских сражений, наполненных ожесточенными и захватывающими боями. В этой игре боевой геймплей органично сочетается с тематикой гладиатора, позволяя игрокам испытать азарт и адреналин настоящих сражений на арене.


Битвы в Swords and Sandals 2 Redux предлагают разнообразные и сложные события, где игроки могут выбрать свой стиль и стратегию, чтобы одержать славные победы. Различные расширения игрового процесса и игровые режимы добавляют инноваций и открывают новые возможности для развития совместимости в каждом сражении.


Эта игра призвана увлечь игроков и подарить им увлекательные и напряженные моменты, которые они будут помнить надолго. Swords and Sandals 2 Redux - идеальный выбор для любителей стратегических сражений и атмосферы античного мира гладиаторов.


Информация о модах
  1. Когда вы войдете в игру, нажмите кнопку “Начать игру”, войдите в раздел “Загрузить гладиатора” и продолжите из зарегистрированного профиля. – Разблокированы неограниченные деньги


“Maximus Edition” и “Classic Edition” продаются за реальные деньги в игре.

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 Теги темы: Unlocked

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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