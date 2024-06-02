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Merge Mermaids-magic puzzles (Мод, Бесплатные покупки)

Merge Mermaids-magic puzzles (Мод, Бесплатные покупки) 3.29.0

3
2
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
XJoy Games
Версия:
3.29.0
Категория:
На русском / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 560 Мб
id приложения:
com.xjoy.mermaid
Русский язык:
Есть
Лайков:
3
Комментарии:
0
Просмотров:
2 776

Merge Mermaids - это игра, в которой игрокам предстоит разгадывать сотни разнообразных головоломок. Каждая из них обладает уникальным уровнем сложности и после ее успешного решения игроки получают ценную информацию. Здесь вас ждут головоломки, которые стоит решить и преодолеть.


В игре Merge Mermaids вас ожидают разнообразные головоломки, которые позволят не только тренировать ум, но и открывать интересные аспекты игровой вселенной. Решение головоломок станет занимательным и увлекательным процессом, и ваш интеллект пригодится вам для их более эффективного разгадывания. Merge Mermaids - это не только игра, но и возможность проверить свои логические и интеллектуальные способности, находя оптимальные решения для каждой головоломки.



Скриншоты

Информация о модах

Драгоценные камни не уменьшаются при использовании

 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Merge Mermaids-magic puzzles (Мод, Бесплатные покупки) 3.29.0 взлом

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Скачать Merge Mermaids-magic puzzles (Мод, Бесплатные покупки)
560 Мб
Ссылка 2
560 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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