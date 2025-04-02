Описание

Оружия и снаряжения в этом мире бесчисленное множество, но только одно можно назвать вашим любимым оружием. Войдя в класс боя, который соответствует вашим навыкам и индивидуальности, вы будете использовать свое оружие, чтобы убить своих противников!





В мире боевых искусств нет единственного пути к победе. Каждое оружие имеет разные боевые стили и навыки... каждое со своими преимуществами и недостатками! Есть даже классы, которые соответствуют вашей личности, способностям и навыкам. разитесь на арене сегодня, чтобы продемонстрировать свою боевую мощь! Усердно учитесь в классе, чтобы узнать все об оружии. Совершенствуйте свои боевые навыки, выбрав подходящий для вас класс. А затем выберите лучшее оружие для вас...





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