Dicey Dungeons — это необычный, весёлый и очень затягивающий рогалик, в котором в главной роли — разумный кубик с руками, ногами и твёрдым желанием остаться в живых. Ты участвуешь в абсурдном телешоу, где каждый уровень — это новое случайно сгенерированное подземелье, полное врагов, ловушек и неожиданностей. Игровая механика построена на бросках кубиков: ты используешь выпавшие значения для активации умений, защиты, атак или сбора ресурсов. И чем дальше ты проходишь, тем сложнее и интереснее становится выбор.
Уникальные классы, нестандартные боевые решения, прокачка, забавные персонажи и мультяшная рисовка создают не просто игру, а настоящий праздник случайностей и стратегий. Каждое прохождение разное, каждый враг — неожиданная мини-головоломка. А ещё тут есть Ведьма, Изобретатель, Робо-ребёнок и даже… кактус. Dicey Dungeons — это игра, в которой тебе действительно везёт (или не очень), и именно это делает каждый забег свежим, весёлым и непредсказуемым. Кидай кости — и погнали!
Полная версия игры
Скачать Dicey Dungeons (встроенный кэш) v2.1.4 MOD APK
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