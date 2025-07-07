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Dicey Dungeons (встроенный кэш)

Dicey Dungeons (встроенный кэш) v2.1.4

Ты — игральный кубик. И тебе срочно нужно выжить

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Версия:
2.1.4
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Terry Cavanagh
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Сегодня, 19:55
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 520
Описание

Dicey Dungeons — это необычный, весёлый и очень затягивающий рогалик, в котором в главной роли — разумный кубик с руками, ногами и твёрдым желанием остаться в живых. Ты участвуешь в абсурдном телешоу, где каждый уровень — это новое случайно сгенерированное подземелье, полное врагов, ловушек и неожиданностей. Игровая механика построена на бросках кубиков: ты используешь выпавшие значения для активации умений, защиты, атак или сбора ресурсов. И чем дальше ты проходишь, тем сложнее и интереснее становится выбор.


Уникальные классы, нестандартные боевые решения, прокачка, забавные персонажи и мультяшная рисовка создают не просто игру, а настоящий праздник случайностей и стратегий. Каждое прохождение разное, каждый враг — неожиданная мини-головоломка. А ещё тут есть Ведьма, Изобретатель, Робо-ребёнок и даже… кактус. Dicey Dungeons — это игра, в которой тебе действительно везёт (или не очень), и именно это делает каждый забег свежим, весёлым и непредсказуемым. Кидай кости — и погнали!


Информация о модах

Полная версия игры

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 Теги темы: Встроенный кэш

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